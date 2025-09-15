https://1prime.ru/20250915/zoloto-862288693.html

Стоимость золота снижается в понедельник утром

2025-09-15T09:01+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

рынок

мировая экономика

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается на опасениях вокруг возможной неопределенности со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейших сокращений учетной ставки регулятора, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,14%, до 3 681,27 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 42,725 доллара за унцию. "Оптимистичный прогноз сохраняется... Риски для золота на этой неделе заключаются в том, что Федеральная резервная система США, возможно, не даст четких сигналов по дальнейшему снижению учетных ставок", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Заседание Федрезерва США ожидается на этой неделе 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.

