Стоимость золота снижается в понедельник утром
Стоимость золота снижается в понедельник утром - 15.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается в понедельник утром
Стоимость золота в понедельник утром снижается на опасениях вокруг возможной неопределенности со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:01+0300
2025-09-15T09:01+0300
2025-09-15T09:01+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
рынок
мировая экономика
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается на опасениях вокруг возможной неопределенности со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейших сокращений учетной ставки регулятора, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,13 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,14%, до 3 681,27 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 42,725 доллара за унцию. "Оптимистичный прогноз сохраняется... Риски для золота на этой неделе заключаются в том, что Федеральная резервная система США, возможно, не даст четких сигналов по дальнейшему снижению учетных ставок", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Заседание Федрезерва США ожидается на этой неделе 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
