ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO

Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября, сообщает банк. | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября, сообщает банк. "Цена размещения акций будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО "Московская биржа" в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 рубля за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок. Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом эмитента не позднее 19 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Также сообщается, что сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению эмитента. В рамках SPO будет предложено до 1,264 миллиарда акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке, также сообщает банк. Размещение будет состоять из размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения (заявки на реализацию преимущественного права собирались до 9 сентября), в количестве до 94 833 155 акций, а также биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов в количестве до 1 169 166 845 акций. В июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность переподписки. Государство в этой допэмиссии участвовать не будет. Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.

