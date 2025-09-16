Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862328078.html
ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO
ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO - 16.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO
Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября, сообщает банк. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T09:52+0300
2025-09-16T09:52+0300
экономика
рынок
акции
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049573_0:81:3354:1968_1920x0_80_0_0_6fc6f436e4224b0f7332b908c31c471c.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября, сообщает банк. "Цена размещения акций будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО "Московская биржа" в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 рубля за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок. Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом эмитента не позднее 19 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Также сообщается, что сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению эмитента. В рамках SPO будет предложено до 1,264 миллиарда акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке, также сообщает банк. Размещение будет состоять из размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения (заявки на реализацию преимущественного права собирались до 9 сентября), в количестве до 94 833 155 акций, а также биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов в количестве до 1 169 166 845 акций. В июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность переподписки. Государство в этой допэмиссии участвовать не будет. Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862325002.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049573_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_64a8ee5d2f6b77c9021400147c434df5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, втб
Экономика, Рынок, Акции, ВТБ
09:52 16.09.2025
 
ВТБ дал прогноз по цене размещения акций банка в рамках SPO

ВТБ: ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках SPO не превысит 73,9 рубля за акцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Ожидаемая цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию, точная цена будет установлена не позднее 19 сентября, сообщает банк.
"Цена размещения акций будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО "Московская биржа" в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 рубля за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену на момент завершения сбора заявок. Цена размещения акций будет установлена наблюдательным советом эмитента не позднее 19 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению эмитента.
В рамках SPO будет предложено до 1,264 миллиарда акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных по итогам размещения средств будут определены в ходе SPO и объявлены в установленном порядке, также сообщает банк.
Размещение будет состоять из размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения (заявки на реализацию преимущественного права собирались до 9 сентября), в количестве до 94 833 155 акций, а также биржевого размещения с предварительным сбором заявок для неограниченного круга инвесторов в количестве до 1 169 166 845 акций.
В июле наблюдательный совет ВТБ определил объем допэмиссии в рамках предстоящего SPO в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что не исключает возможность привлечения якорных инвесторов в ходе этой допэмиссии и не исключает вероятность переподписки. Государство в этой допэмиссии участвовать не будет.
Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.
Котировки, сток
Российский рынок акций слегка растет утром вторника
07:51
 
ЭкономикаРынокАкцииВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала