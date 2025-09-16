Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается во вторник днем - 16.09.2025
Российский рынок акций снижается во вторник днем
Российский рынок акций снижается во вторник днем - 16.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во вторник днем
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем во вторник под влиянием целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
Новости
Экономика
15:42 16.09.2025
 
Российский рынок акций снижается во вторник днем

Российский рынок акций снижается во вторник днем под влиянием ряда факторов

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем во вторник под влиянием целого ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.34 мск снижался на 0,68%, до 2 790,62 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время рос на 0,86%, до 68,02 доллара за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии вышли в минус, при этом рублевый индикатор обновил минимум с начала августа и закрыл образовавшийся в указанном месяце гэп, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Российский рынок акций во вторник продолжает падение на фоне разочарования рынка решением ЦБ снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, а также жесткой риторикой регулятора касательно последующего снижения ставки, рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Пессимизм инвесторов усугубляют сохраняющиеся риски усиления западных санкций. Риторика представителей ЕС и США указывает на возможность новых ограничений против российских компаний и нефтяного сектора, что добавляет неопределенности рынку. Инвесторы продолжают занимать осторожную позицию: сохраняющаяся геополитическая напряженность и жесткая позиция ЦБ вынуждают игроков ограничивать долгосрочные вложения", - добавил он.
Сообщение об увеличении налогов для "Газпрома" и падение стоимости IT-компаний усилили негативное воздействие, отметила Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста - акции "Самолета" (+1,95%), ДВМП (+1,03%), "Абрау Дюрсо" (+0,81%), "Юнипро" (+0,78%), "ПИКа" (+0,67%).
"Акции "Самолета" во вторник, очевидно, поддерживали сообщения СМИ о продаже застройщиком своего проекта "Рублевские кварталы" девелоперской компании "Брусника" ориентировочно за 3,5-6 миллиардов рублей. "Самолет" таким образом пытается снизить долговую нагрузку", - рассказала Кожухова.
В лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (-2,77%), "Россетей" (-2,44%), ТГК-1 (-2,15%), "Русала" (-2%), "Распадской" (-1,67%).
"Акции банка "Санкт-Петербург" негативно реагируют на публикацию результатов по РСБУ за август. Согласно релизу, чистая прибыль эмитента упала на 41% в годовом выражении, до 2,6 миллиарда рублей, а выручка сократилась на 0,3% год к году, до 7,4 миллиарда рублей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшие дни внимание участников рынка будет приковано к дальнейшему ходу переговоров между Россией, США и Европой, а также к санкционной повестке и развитию нефтяных котировок. Рынок остается в ожидании новых драйверов, при этом краткосрочные движения определяются балансом внешних и внутренних рисков", - рассказал Магомедов из ФГ "Финам". Он ожидает закрытия в "красной зоне".
У российского рынка по-прежнему нет масштабных "бычьих" драйверов движения, а санкционные риски сохраняются, заключила Кожухова из ИК "Велес капитал".
Чернов из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи на завершении основной торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов.
Экономика
 
 
