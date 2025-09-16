https://1prime.ru/20250916/aktsii-862344823.html
Российский рынок акций нивелировал почти все снижение
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций отреагировал на новые заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, он нивелировал почти все снижение и вернулся выше отметки в 2800 пунктов, следует из данных торгов. Президент США Дональд Трамп ранее во вторник заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе". Он также заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" по Украине. К 17.07 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,04%, до 2 808,62. До заявлений он снижался 0,58%.
