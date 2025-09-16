https://1prime.ru/20250916/aktsii-862350969.html
Российский рынок акций закрылся снижением
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,25%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25% - до 2 802,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,8%, до 1 110,77 пункта, долларовый РТС вырос на 0,03%, до 1 065,88 пункта.
