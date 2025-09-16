Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением - 16.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением
Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:43+0300
2025-09-16T19:43+0300
Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением

Российский рынок акций завершил торги вторника небольшим снижением

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25% - до 2 802,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,8%, до 1 110,77 пункта, долларовый РТС вырос на 0,03%, до 1 065,88 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожал на 1,47%, до 68,43 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня был во власти волатильности, двигаясь вокруг уровня 2800 п. Внешние новости были неоднозначными. Сначала появились сообщения о том, что принятие 19-го пакета европейских санкций отложено на неопределенный срок, а позднее Bloomberg рассказал о том, что проработка новых ограничительных мер против РФ по линии G7 может завершиться в течение пары недель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Вместе с тем рынок продолжает "переваривать" снижение ключевой ставки ЦБ меньшим шагом, чем ожидалось, добавил он.
"С одной стороны, возобновившееся ослабление рубля и выросшие цены на нефть оказывают поддержку ряду бумаг. С другой же стороны, сохраняется негативное влияние геополитического фактора, а также перспектив более медленного снижения ключевой ставки", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,91%), ТМК (+3,45%), "Самолета" (+3,06%), "М.видео" (+2,11%), ПИК (+2,09%).
В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (-4,11%), "Россетей" (-2,35%), "Распадской" (-1,86%), ТГК-1 (-1,84%), расписки Ozon (-1,51%).
"Акции банка "Санкт-Петербург" падали после сообщений о сокращении чистой прибыли по РСБУ в августе на 41% года к году, а за 8 месяцев текущего года – на 6,2% года к году", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Прогнозы

"Российский рынок при отсутствии новых вводных в геополитике, вероятнее всего, сохранит неоднородную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 сентября – 2750-2850 пунктов",- рассказал Шепелев.
В среду индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться у 2795-2835 пунктов, а дальнейшую динамику ему может задать экономическая статистика, в том числе по сентябрьским инфляционным ожиданиям населения, заключил Григорьев.
"С середины прошлого месяца и встречи Путина и Трампа российский рынок формирует новый нисходящий тренд, который усилился после "ястребиных" итогов заседания ЦБ РФ и может получить продолжение при отсутствии позитивных геополитических сдвигов", - рассказала Кожухова.
ЭкономикаРынокАкцииТоргиРФЕлена КожуховаМосбиржаРТС
 
 
