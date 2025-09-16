Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением

https://1prime.ru/20250916/aktsii-862353385.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,25% - до 2 802,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,8%, до 1 110,77 пункта, долларовый РТС вырос на 0,03%, до 1 065,88 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожал на 1,47%, до 68,43 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня был во власти волатильности, двигаясь вокруг уровня 2800 п. Внешние новости были неоднозначными. Сначала появились сообщения о том, что принятие 19-го пакета европейских санкций отложено на неопределенный срок, а позднее Bloomberg рассказал о том, что проработка новых ограничительных мер против РФ по линии G7 может завершиться в течение пары недель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Вместе с тем рынок продолжает "переваривать" снижение ключевой ставки ЦБ меньшим шагом, чем ожидалось, добавил он. "С одной стороны, возобновившееся ослабление рубля и выросшие цены на нефть оказывают поддержку ряду бумаг. С другой же стороны, сохраняется негативное влияние геополитического фактора, а также перспектив более медленного снижения ключевой ставки", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,91%), ТМК (+3,45%), "Самолета" (+3,06%), "М.видео" (+2,11%), ПИК (+2,09%). В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (-4,11%), "Россетей" (-2,35%), "Распадской" (-1,86%), ТГК-1 (-1,84%), расписки Ozon (-1,51%). "Акции банка "Санкт-Петербург" падали после сообщений о сокращении чистой прибыли по РСБУ в августе на 41% года к году, а за 8 месяцев текущего года – на 6,2% года к году", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Прогнозы "Российский рынок при отсутствии новых вводных в геополитике, вероятнее всего, сохранит неоднородную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 сентября – 2750-2850 пунктов",- рассказал Шепелев. В среду индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться у 2795-2835 пунктов, а дальнейшую динамику ему может задать экономическая статистика, в том числе по сентябрьским инфляционным ожиданиям населения, заключил Григорьев. "С середины прошлого месяца и встречи Путина и Трампа российский рынок формирует новый нисходящий тренд, который усилился после "ястребиных" итогов заседания ЦБ РФ и может получить продолжение при отсутствии позитивных геополитических сдвигов", - рассказала Кожухова.

