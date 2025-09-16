Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862363416.html
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:06+0300
2025-09-16T23:06+0300
экономика
россия
бизнес
дагестан
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/18/764011887_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_f122c9d821273835f267c8ab4cefc2b1.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. "Дополнить перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года… позицией 58 следующего содержания: "58. "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр, Республика Дагестан", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кизлярский коньячный завод - российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр. Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.
https://1prime.ru/20250904/vahruki-861753010.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/18/764011887_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_52ec3398b0ad68e7513cdad51e76333a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, дагестан, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Дагестан, Михаил Мишустин
23:06 16.09.2025
 
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ

Кизлярский коньячный завод внесли в перечень АО, чьи акции находятся в федсобственности

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКоньячный завод
Коньячный завод - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Коньячный завод. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.
"Дополнить перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года… позицией 58 следующего содержания: "58. "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр, Республика Дагестан", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кизлярский коньячный завод - российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр.
Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.
Вахруков предложил создать акционерное общество для проектов в Арктике
4 сентября, 07:41
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесДагестанМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала