https://1prime.ru/20250916/aktsii-862363416.html
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ - 16.09.2025, ПРАЙМ
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:06+0300
2025-09-16T23:06+0300
2025-09-16T23:06+0300
экономика
россия
бизнес
дагестан
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/18/764011887_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_f122c9d821273835f267c8ab4cefc2b1.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. "Дополнить перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года… позицией 58 следующего содержания: "58. "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр, Республика Дагестан", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кизлярский коньячный завод - российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр. Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.
https://1prime.ru/20250904/vahruki-861753010.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76401/18/764011887_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_52ec3398b0ad68e7513cdad51e76333a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, дагестан, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Дагестан, Михаил Мишустин
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень АО, чьи акции находятся в федсобственности
МАХАЧКАЛА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.
"Дополнить перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года… позицией 58 следующего содержания: "58. "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр, Республика Дагестан", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кизлярский коньячный завод - российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр.
Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.
Вахруков предложил создать акционерное общество для проектов в Арктике