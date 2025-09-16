Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ

https://1prime.ru/20250916/aktsii-862363416.html

МАХАЧКАЛА, 16 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода в Дагестане в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. "Дополнить перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года… позицией 58 следующего содержания: "58. "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр, Республика Дагестан", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кизлярский коньячный завод - российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр. Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

