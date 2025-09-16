Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС - 16.09.2025
Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране, с целью привлечь инвестиции в создание собственного модульного реактора, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. Речь идет о компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за АЭС "Эмбальсе", "Атуча I" и "Атуча II". "Будет подписан указ, который положит начало процессу частичной приватизации Nucleoeléctrica Argentina... Решение принято... чтобы стимулировать частные инвестиции с целью создания первого аргентинского модульного реактора... и придать импульс добыче урана", - сказал Адорни. Власти хотят продать 44% в компании на национальном и международном аукционе.
19:33 16.09.2025
 
Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС

Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране

Флаг Аргентины
Флаг Аргентины
Флаг Аргентины. Архивное фото
© flickr.com / Finizio
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране, с целью привлечь инвестиции в создание собственного модульного реактора, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни.
Речь идет о компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за АЭС "Эмбальсе", "Атуча I" и "Атуча II".
"Будет подписан указ, который положит начало процессу частичной приватизации Nucleoeléctrica Argentina... Решение принято... чтобы стимулировать частные инвестиции с целью создания первого аргентинского модульного реактора... и придать импульс добыче урана", - сказал Адорни.
Власти хотят продать 44% в компании на национальном и международном аукционе.
Заголовок открываемого материала