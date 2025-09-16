https://1prime.ru/20250916/argentina-862352441.html
Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране, с целью привлечь инвестиции в создание собственного модульного реактора, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. Речь идет о компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за АЭС "Эмбальсе", "Атуча I" и "Атуча II". "Будет подписан указ, который положит начало процессу частичной приватизации Nucleoeléctrica Argentina... Решение принято... чтобы стимулировать частные инвестиции с целью создания первого аргентинского модульного реактора... и придать импульс добыче урана", - сказал Адорни. Власти хотят продать 44% в компании на национальном и международном аукционе.
