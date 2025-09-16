https://1prime.ru/20250916/argentina-862352441.html

Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС

Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС - 16.09.2025, ПРАЙМ

Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС

Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране, с целью привлечь инвестиции в создание собственного модульного реактора,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T19:33+0300

2025-09-16T19:33+0300

2025-09-16T19:33+0300

аргентина

бизнес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76266/59/762665998_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c1422ff9636b3977528bc7d410ee514d.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Аргентины частично приватизируют компанию, управляющую тремя АЭС в стране, с целью привлечь инвестиции в создание собственного модульного реактора, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни. Речь идет о компании Nucleoeléctrica Argentina, которая отвечает за АЭС "Эмбальсе", "Атуча I" и "Атуча II". "Будет подписан указ, который положит начало процессу частичной приватизации Nucleoeléctrica Argentina... Решение принято... чтобы стимулировать частные инвестиции с целью создания первого аргентинского модульного реактора... и придать импульс добыче урана", - сказал Адорни. Власти хотят продать 44% в компании на национальном и международном аукционе.

https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861293451.html

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аргентина, бизнес, мировая экономика