ЦБ Армении снова оставил ставку рефинансирования на уровне 6,75% - 16.09.2025
ЦБ Армении снова оставил ставку рефинансирования на уровне 6,75%
2025-09-16T12:13+0300
2025-09-16T12:13+0300
экономика
армения
банки
финансы
ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк Армении вновь оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 6,75% - пятый раз подряд, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. "На заседании Совета Центрального банка, состоявшемся 16 сентября, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сохранены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков - на уровне 8,25% и 5,25% соответственно. В минувшем году ЦБ снижал ставку рефинансирования восемь раз - с 9,25% до 7%. В феврале 2025 года ставка была понижена до 6,75% и с тех пор остается неизменной.
армения
армения, банки, финансы
Экономика, АРМЕНИЯ, Банки, Финансы
12:13 16.09.2025
 
ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк Армении вновь оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 6,75% - пятый раз подряд, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
"На заседании Совета Центрального банка, состоявшемся 16 сентября, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сохранены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков - на уровне 8,25% и 5,25% соответственно.
В минувшем году ЦБ снижал ставку рефинансирования восемь раз - с 9,25% до 7%. В феврале 2025 года ставка была понижена до 6,75% и с тех пор остается неизменной.
Заголовок открываемого материала