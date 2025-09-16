https://1prime.ru/20250916/armeniya-862333086.html
ЦБ Армении снова оставил ставку рефинансирования на уровне 6,75%
2025-09-16T12:13+0300
экономика
армения
банки
финансы
ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк Армении вновь оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 6,75% - пятый раз подряд, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. "На заседании Совета Центрального банка, состоявшемся 16 сентября, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении. Отмечается, что сохранены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков - на уровне 8,25% и 5,25% соответственно. В минувшем году ЦБ снижал ставку рефинансирования восемь раз - с 9,25% до 7%. В феврале 2025 года ставка была понижена до 6,75% и с тех пор остается неизменной.
армения
армения, банки, финансы
Экономика, АРМЕНИЯ, Банки, Финансы
ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Центробанк Армении вновь оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 6,75% - пятый раз подряд, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
"На заседании Совета Центрального банка, состоявшемся 16 сентября, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сохранены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков - на уровне 8,25% и 5,25% соответственно.
В минувшем году ЦБ снижал ставку рефинансирования восемь раз - с 9,25% до 7%. В феврале 2025 года ставка была понижена до 6,75% и с тех пор остается неизменной.
