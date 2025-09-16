https://1prime.ru/20250916/atr-862325171.html
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, при этом японский Nikkei 225 достигает нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 856,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,04%, до 2 472,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,31%, до 8 880,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,24%, до 3 449,48 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время поднимался на 0,53%, до 45 005,5 пункта, ранее в ходе торгов обновив рекордное значение, поднявшись до 45 067 пунктов. При этом гонконгский Hang Seng Index рос на 0,09%, до 26 471 пункта, а в ходе торгов показатель превысил 26 600 пунктов впервые с 12 августа 2021 года. Мировые инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки, которое станет известно по итогам сентябрьского заседания 17 сентября. "Сейчас обсуждение переходит к вопросу, насколько решительно будет действовать ФРС США", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
