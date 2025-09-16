Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/atr-862325171.html
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда - 16.09.2025, ПРАЙМ
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, при этом японский Nikkei 225 достигает нового... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T08:01+0300
2025-09-16T08:01+0300
экономика
рынок
торги
индексы
nikkei 225
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, при этом японский Nikkei 225 достигает нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 856,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,04%, до 2 472,29 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,31%, до 8 880,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,24%, до 3 449,48 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время поднимался на 0,53%, до 45 005,5 пункта, ранее в ходе торгов обновив рекордное значение, поднявшись до 45 067 пунктов. При этом гонконгский Hang Seng Index рос на 0,09%, до 26 471 пункта, а в ходе торгов показатель превысил 26 600 пунктов впервые с 12 августа 2021 года. Мировые инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки, которое станет известно по итогам сентябрьского заседания 17 сентября. "Сейчас обсуждение переходит к вопросу, насколько решительно будет действовать ФРС США", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862325002.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_112:0:3968:2892_1920x0_80_0_0_3076e08c80a6715b78fc2437a6ef8544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Nikkei 225
08:01 16.09.2025
 
Японский индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда

Биржи АТР растут во вторник, при этом японский Nikkei 225 достигает рекорда

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
%Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, при этом японский Nikkei 225 достигает нового рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1%, до 3 856,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,04%, до 2 472,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,31%, до 8 880,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,24%, до 3 449,48 пункта.
Японский Nikkei 225 в то же время поднимался на 0,53%, до 45 005,5 пункта, ранее в ходе торгов обновив рекордное значение, поднявшись до 45 067 пунктов. При этом гонконгский Hang Seng Index рос на 0,09%, до 26 471 пункта, а в ходе торгов показатель превысил 26 600 пунктов впервые с 12 августа 2021 года.
Мировые инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки, которое станет известно по итогам сентябрьского заседания 17 сентября.
"Сейчас обсуждение переходит к вопросу, насколько решительно будет действовать ФРС США", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
Котировки, сток
Российский рынок акций слегка растет утром вторника
07:51
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыNikkei 225
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала