Фондовые индексы АТР закрылись во вторник в основном ростом

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, в том числе южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04%, до 3 861,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,74%, до 2 489,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,03%, до 26 438,51 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,24%, до 3 449,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,28%, до 8 877,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 44 902,27 пункта. В ходе торгов южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 вновь обновили исторические рекорды, Shenzhen Composite поднялся до самого высокого уровня с января 2022 года, Hang Seng – с августа 2021 года. Поддержала торги динамика американских рынков. В понедельник основные американские фондовые индексы выросли, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды. Инвесторы ожидают в среду решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают понижения ставки. А в пятницу будут объявлены итоги заседания Банка Японии.

