Red Wings объяснила причину отмены рейса в Ереван в августе

2025-09-16T22:26+0300
2025-09-16T22:26+0300
2025-09-16T22:27+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Причины отмены рейса в Ереван не зависели от Red Wings, но авиакомпания готова помочь всем пропустившим концерт Дженнифер Лопес, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Авиакомпания отменила рейс из Сочи в Ереван 3 августа, из-за чего пассажиры не смогли попасть на концерт певицы Дженнифер Лопес, проходивший в Армении. "Мы сожалеем, что пассажиры не смогли попасть на концерт любимого исполнителя. Рейс был задержан на несколько часов, из которых два часа пришлись на "Ковер" и еще четыре часа – на нелетную погоду в Ереване. Именно по этим причинам пассажиры опоздали на концерт Джей Ло", - объяснили в компании. "Тем не менее, мы помогли всем пассажирам, которые обратились к представителям в аэропорту. Более того, авиакомпания озвучила, что готова безвозмездно отвезти пассажиров рейса, пропустивших мероприятие, на новый концерт в одном из городов нашей маршрутной сети", - добавили там. В Red Wings отметили, что перевозчики не могут отвечать за последствия атак украинских БПЛА и нелетную погоду.
