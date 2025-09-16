https://1prime.ru/20250916/benzin-862336715.html

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд пятый раз за год

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд пятый раз за год - 16.09.2025, ПРАЙМ

Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд пятый раз за год

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый раз за год бьет исторический рекорд: по итогам торгов вторника она превысила 73 тысячи рублей за тонну,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T13:38+0300

2025-09-16T13:38+0300

2025-09-16T13:38+0300

экономика

рынок

торги

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/07/834250759_0:316:3029:2020_1920x0_80_0_0_5389e1e5c8cd24581a7d9900ebc9081b.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже пятый раз за год бьет исторический рекорд: по итогам торгов вторника она превысила 73 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подскочила на 1,9% после решения властей об увеличении порога отклонения цен на топливо для демпфера. Теперь тонна Аи-92 стоит 73 144 рубля за тонну. В предыдущий раз стоимость Аи-92 обновляла ценовой максимум 21 августа: тогда марка подорожала до 72 663 рублей за тонну. К закрытию торговой сессии вторника выросла и цена на бензин Аи-95 - на 0,87%, до 79 410 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,13%, до 67 112 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 2,01%, до 23 556 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,16%, до 72 402 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,72%, до 19 042 рублей за тонну. Минфин РФ согласен поднять порог демпферного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных сразу на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, ранее сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов - поправки в налоговый кодекс будут приняты осенью. Однако решение о возможном применении корректировки задним числом, с 1 августа, остается за правительством. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - на 20%, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер.

https://1prime.ru/20250914/toplivo-862279379.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, санкт-петербургская биржа