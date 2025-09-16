https://1prime.ru/20250916/bezopasnost-862354172.html

OpenAI расширит конфиденциальность пользователей

OpenAI расширит конфиденциальность пользователей - 16.09.2025, ПРАЙМ

OpenAI расширит конфиденциальность пользователей

16.09.2025 - OpenAI расширит конфиденциальность пользователей, при этом компания стремится усилить контроль над безопасностью в отношении несовершеннолетних

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. OpenAI расширит конфиденциальность пользователей, при этом компания стремится усилить контроль над безопасностью в отношении несовершеннолетних при использовании чат-бота ChatGPT, следует из поста главы компании Сэма Альтмана в блоге OpenAI. "Мы разрабатываем передовые функции безопасности, чтобы обеспечить конфиденциальность ваших данных даже от сотрудников OpenAI", - говорится в сообщении. При этом Альтман указывает, что при отслеживании данных пользователей будут некоторые исключения. Так, автоматизированные системы будут отслеживать потенциальные серьезные злоупотребления, а более серьезные риски, связанные с угрозой человеческой жизни, нанесение вреда другим и ущерба общественного масштаба, могут быть переданы на рассмотрение человеку. Компания стремится расширить свободу совершеннолетних пользователей при использовании ChatGPT. Как отмечает Альтман, OpenAI придерживается подхода "относиться ко взрослым пользователям как ко взрослым людям", что увеличит их свободу настолько, насколько это возможно, не причиняя вреда и не ущемляя свободу других. OpenAI введет новые правила по защите подростков при использовании ChatGPT. В частности, компании разрабатывает систему определения возраста на основе того, как люди пользуются чат-ботом, чтобы определить пользователей младше 18 лет (ChatGPT рассчитан на людей от 13 лет). В случае сомнений в возрасте, будут по умолчанию применяться настройки для несовершеннолетних. Кроме того, ChatGPT будет обучен не вести флиртующие разговоры с подростками, а также не участвовать в дискуссиях о самоубийстве или самоповреждении. Также если чат-бот фиксирует суицидальные мысли у несовершеннолетнего пользователя, то компания попытается связаться с родителями. Если это невозможно, в случае неминуемой опасности OpenAI может обратиться к властям. В некоторых странах OpenAI также может запросить удостоверение личности. Альтман отмечает, что пусть это и "ущемляет конфиденциальность взрослых" пользователей, но это оправданная мера. "Мы ставим безопасность подростков выше их конфиденциальности и свободы; это (ChatGPT - ред.) новая и мощная технология, и мы считаем, что несовершеннолетние нуждаются в значительной защите", - пишет Альтман. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

