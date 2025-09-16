https://1prime.ru/20250916/birzha-862320457.html
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T00:44+0300
2025-09-16T00:44+0300
2025-09-16T01:31+0300
рынок
индексы
торги
сша
китай
скотт бессент
nasdaq
s&p
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862320457.jpg?1757975467
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal. "S&P закрылся ростом на 0,5%, до 6615,28, это рекорд, а технологический индекс Nasdaq также достиг нового максимума, прибавив 0,9%", - пишет издание. Отмечается, что рост котировок также обусловлен расширением поддержки технологических компаний и признаками снижения напряженности в экономическом противостоянии США и Китая. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, китай, скотт бессент, nasdaq, s&p, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, NASDAQ, S&P, Nasdaq Composite
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Биржевые Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal.
"S&P закрылся ростом на 0,5%, до 6615,28, это рекорд, а технологический индекс Nasdaq также достиг нового максимума, прибавив 0,9%", - пишет издание.
Отмечается, что рост котировок также обусловлен расширением поддержки технологических компаний и признаками снижения напряженности в экономическом противостоянии США и Китая.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok.
Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.