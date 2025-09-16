https://1prime.ru/20250916/birzha-862320457.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal. "S&P закрылся ростом на 0,5%, до 6615,28, это рекорд, а технологический индекс Nasdaq также достиг нового максимума, прибавив 0,9%", - пишет издание. Отмечается, что рост котировок также обусловлен расширением поддержки технологических компаний и признаками снижения напряженности в экономическом противостоянии США и Китая. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

