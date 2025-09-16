Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды - 16.09.2025, ПРАЙМ
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T00:44+0300
2025-09-16T01:31+0300
рынок
индексы
торги
сша
китай
скотт бессент
nasdaq
s&p
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862320457.jpg?1757975467
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые индексы S&amp;P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal. "S&amp;P закрылся ростом на 0,5%, до 6615,28, это рекорд, а технологический индекс Nasdaq также достиг нового максимума, прибавив 0,9%", - пишет издание. Отмечается, что рост котировок также обусловлен расширением поддержки технологических компаний и признаками снижения напряженности в экономическом противостоянии США и Китая. Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
сша
китай
00:44 16.09.2025 (обновлено: 01:31 16.09.2025)
 
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Биржевые Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне ожидания сокращения ставки ФРС, сообщает газета Wall Street Journal.
"S&P закрылся ростом на 0,5%, до 6615,28, это рекорд, а технологический индекс Nasdaq также достиг нового максимума, прибавив 0,9%", - пишет издание.
Отмечается, что рост котировок также обусловлен расширением поддержки технологических компаний и признаками снижения напряженности в экономическом противостоянии США и Китая.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok.
Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы.
 
