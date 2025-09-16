https://1prime.ru/20250916/briks-862361901.html

Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС

Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС - 16.09.2025, ПРАЙМ

Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС

Принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T22:22+0300

2025-09-16T22:22+0300

2025-09-16T22:22+0300

политика

россия

мировая экономика

бразилия

китай

индия

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862361734_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_ad21a22af5f53b8c31ba0b25207953e0.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду"). Кузнецов заявил, что список ценностей был объявлен на втором форуме традиционных ценностей БРИКС. "Мы долго работали над списком ценностей, которые будут общими для стран БРИКС. Сегодня мы готовы его представить вам: милосердие, культурный суверенитет, равенство культур, экономическое благополучие и социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, будущие поколения, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение", - сказал агентству парламентарий. Кузнецов отметил, что в список ценностей также вошло не ограниченное стереотипами уважение к человеческой личности, обеспечивающее каждому причитающиеся права в общественной, семейной, политической и других сферах, а также умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, культура честности. "Уверен, что нам нужно искать не различия между народами, а то, что нас объединяет. Думаю, что работа с нашими партнерами из стран БРИКС станет еще более продуктивной", - добавил политик. По словам Кузнецова, в сфере укрепления международного ценностного диалога также было решено проработать возможность реализации на основании данного списка международных проектов, призванных укрепить дружеские отношения и способствовать интенсификации ценностного диалога между государствами-участниками объединения. Кроме того, депутат подчеркнул, что было решено рекомендовать итоговый список государственным органам, общественным организациям и представителям бизнес-сообщества для инициирования на его фундаменте международных проектов и предложить его следующей стране-председателю БРИКС для рассмотрения при формировании официального плана мероприятий на 2026 год. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

https://1prime.ru/20250908/briks-861976167.html

бразилия

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, китай, индия, брикс