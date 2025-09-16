Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250916/briks-862361901.html
Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС
Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС - 16.09.2025, ПРАЙМ
Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС
Принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:22+0300
2025-09-16T22:22+0300
политика
россия
мировая экономика
бразилия
китай
индия
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862361734_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_ad21a22af5f53b8c31ba0b25207953e0.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду"). Кузнецов заявил, что список ценностей был объявлен на втором форуме традиционных ценностей БРИКС. "Мы долго работали над списком ценностей, которые будут общими для стран БРИКС. Сегодня мы готовы его представить вам: милосердие, культурный суверенитет, равенство культур, экономическое благополучие и социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, будущие поколения, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение", - сказал агентству парламентарий. Кузнецов отметил, что в список ценностей также вошло не ограниченное стереотипами уважение к человеческой личности, обеспечивающее каждому причитающиеся права в общественной, семейной, политической и других сферах, а также умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, культура честности. "Уверен, что нам нужно искать не различия между народами, а то, что нас объединяет. Думаю, что работа с нашими партнерами из стран БРИКС станет еще более продуктивной", - добавил политик. По словам Кузнецова, в сфере укрепления международного ценностного диалога также было решено проработать возможность реализации на основании данного списка международных проектов, призванных укрепить дружеские отношения и способствовать интенсификации ценностного диалога между государствами-участниками объединения. Кроме того, депутат подчеркнул, что было решено рекомендовать итоговый список государственным органам, общественным организациям и представителям бизнес-сообщества для инициирования на его фундаменте международных проектов и предложить его следующей стране-председателю БРИКС для рассмотрения при формировании официального плана мероприятий на 2026 год. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
https://1prime.ru/20250908/briks-861976167.html
бразилия
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862361734_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_b99d637d8241ae2efc7b19c3b7d41dde.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бразилия, китай, индия, брикс
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, БРИКС
22:22 16.09.2025
 
Депутат рассказал о принятии списка общих ценностей для стран БРИКС

Кузнецов: принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Принят список общих ценностей для государств-участников БРИКС, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду").
Кузнецов заявил, что список ценностей был объявлен на втором форуме традиционных ценностей БРИКС.
"Мы долго работали над списком ценностей, которые будут общими для стран БРИКС. Сегодня мы готовы его представить вам: милосердие, культурный суверенитет, равенство культур, экономическое благополучие и социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, будущие поколения, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение", - сказал агентству парламентарий.
Кузнецов отметил, что в список ценностей также вошло не ограниченное стереотипами уважение к человеческой личности, обеспечивающее каждому причитающиеся права в общественной, семейной, политической и других сферах, а также умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, культура честности.
"Уверен, что нам нужно искать не различия между народами, а то, что нас объединяет. Думаю, что работа с нашими партнерами из стран БРИКС станет еще более продуктивной", - добавил политик.
По словам Кузнецова, в сфере укрепления международного ценностного диалога также было решено проработать возможность реализации на основании данного списка международных проектов, призванных укрепить дружеские отношения и способствовать интенсификации ценностного диалога между государствами-участниками объединения. Кроме того, депутат подчеркнул, что было решено рекомендовать итоговый список государственным органам, общественным организациям и представителям бизнес-сообщества для инициирования на его фундаменте международных проектов и предложить его следующей стране-председателю БРИКС для рассмотрения при формировании официального плана мероприятий на 2026 год.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран
8 сентября, 19:17
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯКИТАЙИНДИЯБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала