Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/byudzhet-862334173.html
Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября
Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября - 16.09.2025, ПРАЙМ
Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября
Правительство планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:44+0300
2025-09-16T12:44+0300
экономика
россия
вячеслав володин
госдума
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_6504afbfd1973055df5178abad3603bf.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Правительство планирует внести к нам законопроект о бюджете до 1 октября, поэтому мы уже подготовились к его рассмотрению", - сказал Володин в ходе выступления.
https://1prime.ru/20250915/rosaviatsiya-862317742.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861251840_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_831252c5c3f590997d7f2f953ab3bd4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин, госдума, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, бюджет
12:44 16.09.2025
 
Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября

Володин: депутаты готовы к рассмотрению проекта о бюджете России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Правительство планирует внести к нам законопроект о бюджете до 1 октября, поэтому мы уже подготовились к его рассмотрению", - сказал Володин в ходе выступления.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Правительство выделило Росавиации 148,5 млн рублей
Вчера, 22:06
 
ЭкономикаРОССИЯВячеслав ВолодинГосдумабюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала