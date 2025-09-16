Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября

https://1prime.ru/20250916/byudzhet-862334173.html

экономика

россия

вячеслав володин

госдума

бюджет

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Правительство планирует внести к нам законопроект о бюджете до 1 октября, поэтому мы уже подготовились к его рассмотрению", - сказал Володин в ходе выступления.

