Правительство планирует внести в ГД проект о бюджете России до 1 октября

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Правительство планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. "Правительство планирует внести к нам законопроект о бюджете до 1 октября, поэтому мы уже подготовились к его рассмотрению", - сказал Володин в ходе выступления.
