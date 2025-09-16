Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чирков рассказал, как будет проходить индексация пенсий в 2026 году - 16.09.2025, ПРАЙМ
Чирков рассказал, как будет проходить индексация пенсий в 2026 году
СИРИУС, 16 сен - ПРАЙМ. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля - в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков. "Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году", - сказал Чирков. Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России. Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 сентября.
02:21 16.09.2025 (обновлено: 02:22 16.09.2025)
 
Чирков рассказал, как будет проходить индексация пенсий в 2026 году

Индексация пенсий в России с 2026 года будет проходить в два этапа

СИРИУС, 16 сен - ПРАЙМ. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля - в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков.
"Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году", - сказал Чирков.
Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.
Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 сентября.
 
