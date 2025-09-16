https://1prime.ru/20250916/dollar-862333613.html

Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару во вторник

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов увеличивается по отношению к доллару во вторник днем после публикации статистики из Великобритании и еврозоны, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.14 мск курс евро к доллару растёт до 1,1805 доллара с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс фунта стерлингов к доллару - до 1,3639 доллара с 1,3606 доллара ранее. Курс доллара к иене также уменьшается - до 146,9 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,40 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,33% - до 97,04 пункта. Безработица в Великобритании в мае-июле сохранилась на уровне апреля-июня в 4,7%, при этом годовой рост средней заработной платы в Великобритании в мае-июле с учетом бонусов составил 4,7%, а без учета – 4,8%. В свою промышленное производство еврозоны в июле выросло в годовом выражении на 1,8% при прогнозе роста на 1,7%, к июню рост составил 0,3%. Кроме того, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре неожиданно поднялся - до 37,3 пункта с 34,7 пункта в августе. Аналитики ждали падения показателя до 27,3 пункта. В среду будут объявлены итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 96% аналитиков ожидают снижения учётной ставки Федрезервом до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых, почти 4% ждут уменьшения сразу до 3,75-4%. Также в среду будут опубликованы данные об инфляции в Великобритании и еврозоне. В четверг будут объявлены итоги заседания центробанка Британии, в пятницу – Японии.

