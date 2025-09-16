https://1prime.ru/20250916/dollar-862345447.html

Доллар ускорил снижение к мировым валютам во вторник

2025-09-16T17:27+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к мировым валютам во вторник вечером, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару рос до 1,1843 доллара с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 146,6 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,40 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,61% - до 96,77 пункта. Объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предшествующим месяцем, что оказалось сильнее ожиданий. Кроме того, оценка роста июля была повышена до 0,6% с 0,5%. Во вторник также были опубликованы данные об объеме промышленного производства в США. За прошлый месяц показатель неожиданно вырос по отношению к июлю - на 0,1%. Трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%, в то время как 4% прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов - до 3,75-4%.

