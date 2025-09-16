https://1prime.ru/20250916/egipet-862332624.html
"АвтоВАЗ" сообщил о сохраняющемся интересе к рынку Египта
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сохраняет интерес к рынку Египта и соседних стран, а также изучает местный рынок и возможности производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе автоконцерна. "Мы, как и прежде, заинтересованы в рынке Египта и соседних государств и ведем там изучение рынка и локальных индустриальных возможностей", - ответили в "АвтоВАЗе" на вопрос о возможности производства автомобилей Lada на территории российской промышленной зоны в Египте. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком 14 сентября прибыла в Египет. В ходе визита обсуждались перспективы развития российской промзоны на территории страны. Так, одной из отраслей, которая будет представлена в данной промзоне, по словам Оверчука, станет автопроизводство. Земельный участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
