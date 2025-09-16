https://1prime.ru/20250916/eks-glava-862321923.html

Кнайсль считает формирование нового кабмина Франции большой проблемой

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Формирование нового кабмина Франции окажется большой проблемой для нового премьера Себастьяна Лекорню, управлять кабинетом министров страны в текущих реалиях – невыполнимая задача, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. "Это большая проблема! Знаете, вы можете дать мне все, что угодно, но я бы сказала, что ни за что не буду управлять французским правительством. Ни за что, потому что это невыполнимая задача", - полагает собеседница агентства. Как считает экс-глава австрийского МИД, сейчас французский парламент представляет из себя целый "огород партий и движений", среди которых никто не обладает влиянием и силой, чтобы объединить остальные. Помимо этого, ни одна партия не может выставить такого кандидата, который бы заручился достаточной поддержкой избирателей. При этом собеседница агентства подчеркивает, что Франция – весомая часть экономики ЕС, а турбулентность в ее политике и экономике неизбежно окажет воздействие на остальную Европу. Ранее к роспуску Нацсобрания и проведению внеочередных выборов во Франции призвала глава фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Экс-президент страны Франсуа Олланд заявил, что роспуск парламента - единственный логичный шаг для Франции, если новый премьер Себастьян Лекорню не придет к компромиссу с оппозицией. Во Франции 10 сентября прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими, например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая. Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

