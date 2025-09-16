https://1prime.ru/20250916/eks-glava-862323438.html

Экс-глава МИД Австрии назвала фон дер Ляйен бюрократическим аппаратчиком

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не понимает, с какими трудностями сталкивается европейская промышленность, и говорит только о подготовке к войне, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Ранее фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе заявила, что ЕС вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной. Она также предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Киева на базе доходов замороженных российских активов и назвала зависимость от российских энергоресурсов причиной высоких цен на энергию в ЕС. "Она (фон дер Ляйен – ред.) не вдается, что нужно промышленности. Она – бюрократический аппаратчик. У нее нет понимания, что нужно промышленности, будь то в Германии или где бы то ни было еще. Я бы сказала, что, в первую очередь, вся ее речь была о войне", - сказала Кнайсль. Как считает экс-глава австрийского МИД, глава Еврокомиссии оторвана от реальности и тех проблем, с которыми сталкивается европейская промышленность, а также обычные граждане стран стран-участниц. При этом негативное воздействие на сам Евросоюз оказывают и все новые антироссийские санкции, отмечает она. Ранее РИА Новости подсчитало на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций, что количество крупных предприятий в Евросоюзе, которые в январе-августе объявили о планах закрыться, достигло максимума с глобального финансового кризиса 2009 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

