https://1prime.ru/20250916/ekspert-862324343.html
Эксперт оценил шансы Трампа на масштабные санкции против России
Эксперт оценил шансы Трампа на масштабные санкции против России - 16.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Трампа на масштабные санкции против России
Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение действительно масштабных санкций против России или откажется от своей посреднической роли в... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T07:16+0300
2025-09-16T07:16+0300
2025-09-16T07:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
москва
сша
вашингтон
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862324343.jpg?1757996210
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение действительно масштабных санкций против России или откажется от своей посреднической роли в урегулировании украинского кризиса, причиной этому является геостратегическая линия Вашингтона в Арктическом регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
По словам аналитика, заявления Трампа о возможном ужесточении ограничительных мер в адрес Москвы следует рассматривать скорее как инструмент политического давления на союзников по НАТО, чем как реальное намерение.
"Не следует ожидать, что Трамп введет серьезные санкции против России или откажется от своей роли посредника в украинском вопросе", - сказал аналитик.
"Вашингтон на протяжении последних лет выстраивает собственную геостратегическую линию, в основе которой - попытка использовать Россию как фактор баланса в Арктическом регионе и в более широком евразийском контексте. Для администрации Трампа критически важно не потерять возможность взаимодействия с Москвой там, где интересы США объективно пересекаются с российскими", - добавил эксперт.
По мнению Озера, украинский вопрос постепенно утрачивает статус ключевого рычага давления на Россию, и именно на этом фоне американский лидер стремится показать Европе свою решимость, но при этом не выходить за пределы "красных линий", которые могли бы полностью разрушить диалог с Кремлем.
"Фактически мы наблюдаем тактику Трампа как бизнесмена: он демонстрирует готовность на жесткие шаги, но в итоге предпочитает ограничиться символическими выплатами в адрес европейских партнеров, избегая радикальных решений, способных перечеркнуть его долгосрочные геополитические замыслы", - пояснил аналитик.
Таким образом, эксперт считает, что "угрозы жестких санкций против России являются частью переговорной стратегии Трампа", рассчитанной на демонстрацию лидерства внутри НАТО и укрепление собственных позиций в преддверии новых этапов международных переговоров, но не "сигналом к реальному обострению американо-российских отношений".
москва
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, москва, сша, вашингтон, дональд трамп, нато
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, НАТО
Эксперт оценил шансы Трампа на масштабные санкции против России
Аналитик Озер: Трамп вряд ли пойдет на масштабные санкции против России
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение действительно масштабных санкций против России или откажется от своей посреднической роли в урегулировании украинского кризиса, причиной этому является геостратегическая линия Вашингтона в Арктическом регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти.
По словам аналитика, заявления Трампа о возможном ужесточении ограничительных мер в адрес Москвы следует рассматривать скорее как инструмент политического давления на союзников по НАТО, чем как реальное намерение.
"Не следует ожидать, что Трамп введет серьезные санкции против России или откажется от своей роли посредника в украинском вопросе", - сказал аналитик.
"Вашингтон на протяжении последних лет выстраивает собственную геостратегическую линию, в основе которой - попытка использовать Россию как фактор баланса в Арктическом регионе и в более широком евразийском контексте. Для администрации Трампа критически важно не потерять возможность взаимодействия с Москвой там, где интересы США объективно пересекаются с российскими", - добавил эксперт.
По мнению Озера, украинский вопрос постепенно утрачивает статус ключевого рычага давления на Россию, и именно на этом фоне американский лидер стремится показать Европе свою решимость, но при этом не выходить за пределы "красных линий", которые могли бы полностью разрушить диалог с Кремлем.
"Фактически мы наблюдаем тактику Трампа как бизнесмена: он демонстрирует готовность на жесткие шаги, но в итоге предпочитает ограничиться символическими выплатами в адрес европейских партнеров, избегая радикальных решений, способных перечеркнуть его долгосрочные геополитические замыслы", - пояснил аналитик.
Таким образом, эксперт считает, что "угрозы жестких санкций против России являются частью переговорной стратегии Трампа", рассчитанной на демонстрацию лидерства внутри НАТО и укрепление собственных позиций в преддверии новых этапов международных переговоров, но не "сигналом к реальному обострению американо-российских отношений".