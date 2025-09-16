Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/eksport-862321757.html
Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое
Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое - 16.09.2025, ПРАЙМ
Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое
Российский экспорт зерна в Казахстан в июле в годовом выражении сократился более чем втрое, до 9,2 миллиона долларов США, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T04:15+0300
2025-09-16T05:01+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
казахстан
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862321757.jpg?1757988118
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт зерна в Казахстан в июле в годовом выражении сократился более чем втрое, до 9,2 миллиона долларов США, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики. Основным "виновником" столь заметной отрицательной динамики стала пшеница, экспорт которой в соседнюю республику просел в четыре раза - до 7,2 миллиона долларов. Таким образом, основная часть российских поставок зерна в Казахстан приходится на пшеницу. Кроме нее, статистически заметные объемы в середине лета были у кукурузы - 10,5% от казахского импорта зерна из России, а 7% - пришлось на ячмень. При этом кукуруза показала впечатляющий рост в 17,5 раза - отгрузки в отчетном месяце составили 969,1 тысячи долларов. А поставки ячменя, напротив, сократились вдвое - до 622,5 тысячи долларов.
казахстан
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, казахстан, сша
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, США
04:15 16.09.2025 (обновлено: 05:01 16.09.2025)
 
Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое

Экспорт российского зерна в Казахстан в июле сократился до 9,2 миллиона долларов США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт зерна в Казахстан в июле в годовом выражении сократился более чем втрое, до 9,2 миллиона долларов США, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики.
Основным "виновником" столь заметной отрицательной динамики стала пшеница, экспорт которой в соседнюю республику просел в четыре раза - до 7,2 миллиона долларов.
Таким образом, основная часть российских поставок зерна в Казахстан приходится на пшеницу. Кроме нее, статистически заметные объемы в середине лета были у кукурузы - 10,5% от казахского импорта зерна из России, а 7% - пришлось на ячмень.
При этом кукуруза показала впечатляющий рост в 17,5 раза - отгрузки в отчетном месяце составили 969,1 тысячи долларов. А поставки ячменя, напротив, сократились вдвое - до 622,5 тысячи долларов.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯКАЗАХСТАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала