Экспорт зерна из России в Казахстан в июле сократился втрое

2025-09-16T04:15+0300

2025-09-16T04:15+0300

2025-09-16T05:01+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

казахстан

сша

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт зерна в Казахстан в июле в годовом выражении сократился более чем втрое, до 9,2 миллиона долларов США, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного ведомства республики. Основным "виновником" столь заметной отрицательной динамики стала пшеница, экспорт которой в соседнюю республику просел в четыре раза - до 7,2 миллиона долларов. Таким образом, основная часть российских поставок зерна в Казахстан приходится на пшеницу. Кроме нее, статистически заметные объемы в середине лета были у кукурузы - 10,5% от казахского импорта зерна из России, а 7% - пришлось на ячмень. При этом кукуруза показала впечатляющий рост в 17,5 раза - отгрузки в отчетном месяце составили 969,1 тысячи долларов. А поставки ячменя, напротив, сократились вдвое - до 622,5 тысячи долларов.

2025

