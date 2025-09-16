Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой экспорт техники ПВО вырастет к 2030 году, прогнозирует Козлов
2025-09-16T20:47+0300
2025-09-16T20:47+0300
КУБИНКА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировой экспорт техники противовоздушной обороны и вооружения для сухопутных войск вырастет к 2030 году, в то же время, самым объемным в денежном выражении останется сектор авиатехники, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. "Значительный рост объемов мы предвидим, по линии техники ПВО и сухопутных войск. Но при этом техника военно-воздушных сил по-прежнему остаётся самым ёмким сегментом в денежном выражении, вместе с тем, сегменты БПЛА, а также борьбы с ними получили новый кратный импульс роста", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса. Согласно представленной им презентации, мировой объем экспорта техники для военно-воздушных сил вырастет с 2024 к 2030 году с 57 до 67 миллиардов долларов. Объёмы поставок техники ПВО поднимутся с 19 до 33 миллиардов долларов, а вооружения для сухопутных войск - с 16 до 22 миллиардов. Кроме того, с 16 до 23 миллиардов долларов вырастут поставки техники для военно-морских сил. "Принимая во внимание высокую конкурентоспособность российской техники ПВО и ВВС, по нашим оценкам отечественные производители продукции военного назначения имеют потенциал наращивания мировой доли рынка в указанном сегменте", - добавил Козлов.
20:47 16.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
КУБИНКА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировой экспорт техники противовоздушной обороны и вооружения для сухопутных войск вырастет к 2030 году, в то же время, самым объемным в денежном выражении останется сектор авиатехники, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.
"Значительный рост объемов мы предвидим, по линии техники ПВО и сухопутных войск. Но при этом техника военно-воздушных сил по-прежнему остаётся самым ёмким сегментом в денежном выражении, вместе с тем, сегменты БПЛА, а также борьбы с ними получили новый кратный импульс роста", - сказал Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса.
Согласно представленной им презентации, мировой объем экспорта техники для военно-воздушных сил вырастет с 2024 к 2030 году с 57 до 67 миллиардов долларов. Объёмы поставок техники ПВО поднимутся с 19 до 33 миллиардов долларов, а вооружения для сухопутных войск - с 16 до 22 миллиардов. Кроме того, с 16 до 23 миллиардов долларов вырастут поставки техники для военно-морских сил.
"Принимая во внимание высокую конкурентоспособность российской техники ПВО и ВВС, по нашим оценкам отечественные производители продукции военного назначения имеют потенциал наращивания мировой доли рынка в указанном сегменте", - добавил Козлов.
