Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать не только экспорт ИТ-решений и технологической продукции в Нигерию, но и делиться опытом в вопросе по подготовке кадров, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Россия и Нигер обладают серьезным потенциалом для построения взаимовыгодного технологического партнерства. Мы готовы не только наращивать экспорт российских ИТ-решений и технологической продукции, но и, что крайне важно, делиться опытом в подготовке кадров. Приглашение студентов из Нигера в наши инженерные и IT-вузы — это инвестиция в долгосрочное сотрудничество и укрепление научно-технического суверенитета двух стран", - сказал Шпак, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Встреча министра связи и новых информационных технологий Нигера Аджи Али Салату, посла Нигера в РФ Абду Сидику и замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака состоялась 16 сентября в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". В Минпромторге РФ добавили, что особое внимание было уделено совместным перспективам расширения экспорта ИТ-услуг и технологической продукции, а также механизмам импортозамещения. Также российская сторона выразила готовность содействовать привлечению студентов из Нигера для обучения в вузах России по направлениям, связанных с информационными технологиями и инженерией.

