Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию - 16.09.2025
Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию
Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию - 16.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию
Россия готова наращивать не только экспорт ИТ-решений и технологической продукции в Нигерию, но и делиться опытом в вопросе по подготовке кадров, заявил... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:51+0300
2025-09-16T22:51+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать не только экспорт ИТ-решений и технологической продукции в Нигерию, но и делиться опытом в вопросе по подготовке кадров, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Россия и Нигер обладают серьезным потенциалом для построения взаимовыгодного технологического партнерства. Мы готовы не только наращивать экспорт российских ИТ-решений и технологической продукции, но и, что крайне важно, делиться опытом в подготовке кадров. Приглашение студентов из Нигера в наши инженерные и IT-вузы — это инвестиция в долгосрочное сотрудничество и укрепление научно-технического суверенитета двух стран", - сказал Шпак, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. Встреча министра связи и новых информационных технологий Нигера Аджи Али Салату, посла Нигера в РФ Абду Сидику и замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака состоялась 16 сентября в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". В Минпромторге РФ добавили, что особое внимание было уделено совместным перспективам расширения экспорта ИТ-услуг и технологической продукции, а также механизмам импортозамещения. Также российская сторона выразила готовность содействовать привлечению студентов из Нигера для обучения в вузах России по направлениям, связанных с информационными технологиями и инженерией.
22:51 16.09.2025
 
Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений в Нигерию

Шпак: Россия готова наращивать экспорт ИТ-решений и технологических продуктов в Нигерию

© Фото : Unsplash/Obinna OkerekeochaВид на Лагос, Нигерия
Вид на Лагос, Нигерия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Вид на Лагос, Нигерия. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Obinna Okerekeocha
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия готова наращивать не только экспорт ИТ-решений и технологической продукции в Нигерию, но и делиться опытом в вопросе по подготовке кадров, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Россия и Нигер обладают серьезным потенциалом для построения взаимовыгодного технологического партнерства. Мы готовы не только наращивать экспорт российских ИТ-решений и технологической продукции, но и, что крайне важно, делиться опытом в подготовке кадров. Приглашение студентов из Нигера в наши инженерные и IT-вузы — это инвестиция в долгосрочное сотрудничество и укрепление научно-технического суверенитета двух стран", - сказал Шпак, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
Встреча министра связи и новых информационных технологий Нигера Аджи Али Салату, посла Нигера в РФ Абду Сидику и замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака состоялась 16 сентября в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот".
В Минпромторге РФ добавили, что особое внимание было уделено совместным перспективам расширения экспорта ИТ-услуг и технологической продукции, а также механизмам импортозамещения. Также российская сторона выразила готовность содействовать привлечению студентов из Нигера для обучения в вузах России по направлениям, связанных с информационными технологиями и инженерией.
