В Эстонии хотят выкопать противотанковый ров на границе с Россией

В Эстонии хотят выкопать противотанковый ров на границе с Россией

2025-09-16T11:31+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Эстонии построят до 2027 года противотанковый ров протяженностью 40 километров на юго-восточной границе с Россией, это будет частью Балтийской линии обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. "Так как на северо-востоке Эстонии имеется хорошее естественное препятствие в виде реки Нарва, а к востоку - Чудское озеро, то на юго-востоке Эстонии (на границе с Россией - ред.) планируется построить 40-километровый противотанковый ров... К концу 2027 года у нас должно быть готово более 40 километров противотанкового рва. А также около 600 бункеров", - рассказал телерадиокомпании подполковник вооруженных сил Эстонии Айнар Афанасьев. По данным ERR, сооружение рва уже началось на юго-восточной границе Эстонии - в частности, у деревни Вински на границе с российской Псковской областью, в окрестностях города Печоры. Отмечается, что планируемая зона обороны на восточной границе Эстонии составит около 100 километров в длину и около 40 километров в глубину от сухопутной границы. Добавляется, что вдоль рва также будут установлены противотанковые заграждения "зубы дракона". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. В конце августа издание Politico со ссылкой на власти Эстонии сообщало, что республика изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

эстония

рф

2025

