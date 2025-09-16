Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании из Эстонии и Канады совместно внедрят малый модульный реактор - 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:13+0300
2025-09-16T22:13+0300
технологии
мировая экономика
эстония
канада
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонский разработчик атомной энергетики Fermi Energia и канадская строительная компания Aecon подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения в Эстонии малого модульного реактора, сообщает телерадиокомпания ERR. "В течение трехлетнего срока действия соглашения стороны будут совместно планировать этапы реализации BWRX-300 в Эстонии, включая график и планирование затрат на подготовку строительства здания реактора", - сообщается на сайте телерадиокомпании. Отмечается, что это соглашение создает основу для совместной работы компаний на этапе разработки эстонской программы строительства малых реакторов.
технологии, мировая экономика, эстония, канада
Технологии, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, КАНАДА
22:13 16.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонский разработчик атомной энергетики Fermi Energia и канадская строительная компания Aecon подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения в Эстонии малого модульного реактора, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В течение трехлетнего срока действия соглашения стороны будут совместно планировать этапы реализации BWRX-300 в Эстонии, включая график и планирование затрат на подготовку строительства здания реактора", - сообщается на сайте телерадиокомпании.
Отмечается, что это соглашение создает основу для совместной работы компаний на этапе разработки эстонской программы строительства малых реакторов.
Флаг Швеции
В Швеции построят новые малые модульные реакторы
21 августа, 17:38
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
