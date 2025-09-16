https://1prime.ru/20250916/estoniya-862361453.html
Компании из Эстонии и Канады совместно внедрят малый модульный реактор
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Эстонский разработчик атомной энергетики Fermi Energia и канадская строительная компания Aecon подписали соглашение о сотрудничестве для внедрения в Эстонии малого модульного реактора, сообщает телерадиокомпания ERR. "В течение трехлетнего срока действия соглашения стороны будут совместно планировать этапы реализации BWRX-300 в Эстонии, включая график и планирование затрат на подготовку строительства здания реактора", - сообщается на сайте телерадиокомпании. Отмечается, что это соглашение создает основу для совместной работы компаний на этапе разработки эстонской программы строительства малых реакторов.
