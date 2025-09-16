https://1prime.ru/20250916/evrokomissiya-862346937.html

ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "Одной из них (мер против Израиля, предложенных Еврокомиссией - ред.), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем - ред.). В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим - ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого", - сказала она. Каллас подтвердила журналистам, что речь идет о восстановлении таможенных пошлин на эти товары.

