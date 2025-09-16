https://1prime.ru/20250916/evrokomissiya-862346937.html
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров
Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:03+0300
2025-09-16T18:03+0300
2025-09-16T18:03+0300
экономика
финансы
мировая экономика
израиль
кая каллас
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "Одной из них (мер против Израиля, предложенных Еврокомиссией - ред.), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем - ред.). В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим - ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого", - сказала она. Каллас подтвердила журналистам, что речь идет о восстановлении таможенных пошлин на эти товары.
https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862337256.html
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, израиль, кая каллас, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров
Каллас: ЕК предлагает отменить освобождение от пошлин для 37% израильских товаров