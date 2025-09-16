Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews. Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. "Одной из них (мер против Израиля, предложенных Еврокомиссией - ред.), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем - ред.). В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим - ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого", - сказала она. Каллас подтвердила журналистам, что речь идет о восстановлении таможенных пошлин на эти товары.
финансы, мировая экономика, израиль, кая каллас, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
18:03 16.09.2025
 
ЕК предложила отменить беспошлинный режим для 37% израильских товаров

Каллас: ЕК предлагает отменить освобождение от пошлин для 37% израильских товаров

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Euronews.
Ранее во вторник официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что коллегия Еврокомиссии в среду одобрит предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер в отношении Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
"Одной из них (мер против Израиля, предложенных Еврокомиссией - ред.), является приостановка действия торговой части Соглашения (об ассоциации ЕС с Израилем - ред.). В 2024 году наш товарооборот с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Это значительная сумма. Что касается преференциального режима (особый льготный режим - ред.), то 37% этой торговли им пользуются. Этот шаг, безусловно, обойдется Израилю дорого", - сказала она.
Каллас подтвердила журналистам, что речь идет о восстановлении таможенных пошлин на эти товары.
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля
14:04
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаИЗРАИЛЬКая КалласУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
