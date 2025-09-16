https://1prime.ru/20250916/fas-862329241.html

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы дебетовой карты, которая содержала неполную информацию об условиях получения кешбэка, сообщает служба. "ФАС оштрафовала Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. По мнению службы, действия организации могли ввести потребителей в заблуждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что интернет-реклама банка содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кешбэка в размере 5000 бонусов. Однако отсутствовала полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей, а на получение бонусов могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало Альфа-банку предписание о прекращении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф в соответствии с КоАП РФ. Альфа-банку грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

