https://1prime.ru/20250916/funt-862325430.html
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник
Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T08:17+0300
2025-09-16T08:17+0300
2025-09-16T08:17+0300
экономика
рынок
торги
фунт стерлингов
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406779_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ce38db8291a7a642ef0851daabc5aaf1.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3618 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3606 доллара. Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1761 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,01 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,22 пункта. Позднее во вторник будут опубликованы данные по безработице в Великобритании от бюро национальной статистики (ONS). Прогнозируется сохранение показателя в мае-июле на уровне апреля-июня в 4,7%. В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует показатели по промпроизводству в стране за август. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.
https://1prime.ru/20250915/valyuta-862308508.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406779_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1f49624140f16fb573433ecf8cc854cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, фунт стерлингов, доллар
Экономика, Рынок, Торги, фунт стерлингов, доллар
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник
Фунт стерлингов дорожает к доллару перед выходом данных по безработице в Британии
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3618 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3606 доллара.
Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1761 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,01 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,22 пункта.
Позднее во вторник будут опубликованы данные по безработице в Великобритании от бюро национальной статистики (ONS). Прогнозируется сохранение показателя в мае-июле на уровне апреля-июня в 4,7%.
В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует показатели по промпроизводству в стране за август. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября