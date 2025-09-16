Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник - 16.09.2025
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник
Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3618 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3606 доллара. Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1761 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,01 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,22 пункта. Позднее во вторник будут опубликованы данные по безработице в Великобритании от бюро национальной статистики (ONS). Прогнозируется сохранение показателя в мае-июле на уровне апреля-июня в 4,7%. В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует показатели по промпроизводству в стране за август. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.
рынок, торги, фунт стерлингов, доллар
Экономика, Рынок, Торги, фунт стерлингов, доллар
08:17 16.09.2025
 
Фунт стерлингов дорожает к доллару во вторник

Фунт стерлингов дорожает к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

© Unsplash/Colin WattsДеньги, фунт стерлингов, Великобритания
Деньги, фунт стерлингов, Великобритания
Деньги, фунт стерлингов, Великобритания. Архивное фото
© Unsplash/Colin Watts
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару растет во вторник утром перед публикацией статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3618 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3606 доллара.
Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,1778 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1761 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,01 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 97,22 пункта.
Позднее во вторник будут опубликованы данные по безработице в Великобритании от бюро национальной статистики (ONS). Прогнозируется сохранение показателя в мае-июле на уровне апреля-июня в 4,7%.
В этот же день Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует показатели по промпроизводству в стране за август. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 сентября
