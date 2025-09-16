Биржевые цены на газ в Европе стабильны во вторник

https://1prime.ru/20250916/gaz-862327633.html
2025-09-16T09:35+0300
2025-09-16T09:35+0300
2025-09-16T09:35+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром слабо колеблются возле уровня в 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 389,9 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляла 391,7 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром слабо колеблются возле уровня в 390 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 389,9 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляла 391,7 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,7 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
