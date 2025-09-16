https://1prime.ru/20250916/gaz-862355511.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2% - 16.09.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 2% - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T20:13+0300

2025-09-16T20:13+0300

2025-09-16T20:13+0300

энергетика

газ

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:162:2983:1839_1920x0_80_0_0_3fcc6ef06b1c3b8cda9c2fc3bf8a87d3.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 2% - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 389,9 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 385,7 доллара (-1,3%). Последние фьючерсы торговались по 397,2 доллара (+1,7%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 390,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250916/indeksy-862355322.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ice