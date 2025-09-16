https://1prime.ru/20250916/germanija-862321477.html

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок - 16.09.2025, ПРАЙМ

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T03:45+0300

2025-09-16T03:45+0300

2025-09-16T03:45+0300

экономика

россия

германия

чехия

латвия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862321477.jpg?1757983523

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине июля Россия ввезла из Германии пива на 1,7 миллиона евро против 1,5 миллиона месяцем ранее. Больше последний раз было в декабре прошлого года, до повышения пошлины на импорт пенного напитка из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию была Чехия, ее экспорт увеличился до 2 миллионов евро, что на 11% больше поставок месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Латвия: ее продажи на российский рынок за месяц подскочили в 1,6 раза, составив 1,45 миллиона евро. Среди крупных экспортеров пенного напитка отгрузки сократила только Литва - ее экспорт упал вдвое, составив всего 514 тысяч евро против 1,1 миллиона месяцем ранее. Всего страны ЕС в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро, как и месяцем ранее.

германия

чехия

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, чехия, латвия, ес, евростат