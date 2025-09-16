https://1prime.ru/20250916/germaniya-862362115.html

В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима

2025-09-16T22:29+0300

БЕРЛИН, 16 сен - ПРАЙМ. Земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя и еще трех человек к срокам от трех до 4,5 года лишения свободы за якобы нарушение санкционного режима Европейского Союза против Российской Федерации, сообщает новостное агентство DPA. Ранее агентство сообщало, что прокуратура Гамбурга запросила почти шесть лет лишения свободы для немецкого предпринимателя, который является главным обвиняемым по делу об обходе санкций ЕС. Утверждалось, что в 2022-2024 годах он якобы поставил в РФ, главным образом через Гонконг, электронные компоненты, такие как электрические схемы, штепсельные разъемы и усилители. "За нарушение санкций против России Гамбургский земельный суд приговорил предпринимателя к четырем с половиной годам лишения свободы", - пишет агентство. Уточняется, что суд обвиняет 46-летнего гражданина Германии, родившегося в Узбекистане, в том, что он с ноября 2022 по февраль 2024 года поставлял в РФ электронные компоненты на общую сумму более 850 тысяч евро. Также различные сроки получили еще три человека. 44-летний гражданин РФ был приговорен почти к трем годам лишения свободы, 38-летняя немка и 55-летний гражданин Германии с российскими корнями получили условные сроки. Еще одному 46-летнему немецкому гражданину грозит три года тюрьмы. Отмечается, что процесс начался в апреле, приговор пока не вступил в законную силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

