Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250916/germaniya-862362115.html
В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима
В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима
Земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя и еще трех человек к срокам от трех до 4,5 года лишения свободы за якобы нарушение санкционного режима... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:29+0300
2025-09-16T22:29+0300
политика
мировая экономика
общество
рф
запад
германия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
БЕРЛИН, 16 сен - ПРАЙМ. Земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя и еще трех человек к срокам от трех до 4,5 года лишения свободы за якобы нарушение санкционного режима Европейского Союза против Российской Федерации, сообщает новостное агентство DPA. Ранее агентство сообщало, что прокуратура Гамбурга запросила почти шесть лет лишения свободы для немецкого предпринимателя, который является главным обвиняемым по делу об обходе санкций ЕС. Утверждалось, что в 2022-2024 годах он якобы поставил в РФ, главным образом через Гонконг, электронные компоненты, такие как электрические схемы, штепсельные разъемы и усилители. "За нарушение санкций против России Гамбургский земельный суд приговорил предпринимателя к четырем с половиной годам лишения свободы", - пишет агентство. Уточняется, что суд обвиняет 46-летнего гражданина Германии, родившегося в Узбекистане, в том, что он с ноября 2022 по февраль 2024 года поставлял в РФ электронные компоненты на общую сумму более 850 тысяч евро. Также различные сроки получили еще три человека. 44-летний гражданин РФ был приговорен почти к трем годам лишения свободы, 38-летняя немка и 55-летний гражданин Германии с российскими корнями получили условные сроки. Еще одному 46-летнему немецкому гражданину грозит три года тюрьмы. Отмечается, что процесс начался в апреле, приговор пока не вступил в законную силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862331482.html
рф
запад
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , рф, запад, германия, владимир путин, ес
Политика, Мировая экономика, Общество , РФ, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, ЕС
22:29 16.09.2025
 
В Германии четырех человек осудили за якобы нарушение санкционного режима

DPA: в Гамбурге четырех человек осудили за якобы нарушение санкций ЕС против России

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии
Флаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 16 сен - ПРАЙМ. Земельный суд Гамбурга приговорил предпринимателя и еще трех человек к срокам от трех до 4,5 года лишения свободы за якобы нарушение санкционного режима Европейского Союза против Российской Федерации, сообщает новостное агентство DPA.
Ранее агентство сообщало, что прокуратура Гамбурга запросила почти шесть лет лишения свободы для немецкого предпринимателя, который является главным обвиняемым по делу об обходе санкций ЕС. Утверждалось, что в 2022-2024 годах он якобы поставил в РФ, главным образом через Гонконг, электронные компоненты, такие как электрические схемы, штепсельные разъемы и усилители.
"За нарушение санкций против России Гамбургский земельный суд приговорил предпринимателя к четырем с половиной годам лишения свободы", - пишет агентство.
Уточняется, что суд обвиняет 46-летнего гражданина Германии, родившегося в Узбекистане, в том, что он с ноября 2022 по февраль 2024 года поставлял в РФ электронные компоненты на общую сумму более 850 тысяч евро.
Также различные сроки получили еще три человека. 44-летний гражданин РФ был приговорен почти к трем годам лишения свободы, 38-летняя немка и 55-летний гражданин Германии с российскими корнями получили условные сроки. Еще одному 46-летнему немецкому гражданину грозит три года тюрьмы.
Отмечается, что процесс начался в апреле, приговор пока не вступил в законную силу.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
СМИ узнали срок окончания работы G7 над текстом новых санкций против России
11:35
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоРФЗАПАДГЕРМАНИЯВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала