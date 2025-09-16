https://1prime.ru/20250916/glava-862322128.html

Глава Камчатки выступил против полного запрета на авиаперевозку икры

Глава Камчатки выступил против полного запрета на авиаперевозку икры

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости высказался против идеи полного запрета на перевозку икры авиатранспортом для личных нужд. Инициатором полного запрета на провоз красной икры в самолетах для личных целей является глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он заявил об этом в интервью "Известиям", предложив заменить существующие ограничения в 10 килограммов на полный запрет, аргументируя это сомнениями в необходимости перевозить такие объемы икры, а также рисками отравлений из-за отсутствия санитарного контроля. "Отношусь резко отрицательно. Это невозможно и не даст никакого положительного результата", — заявил Солодов. Он пояснил, что икра является базовым продуктом для жителей региона, который многие добывают легально, например, в рамках любительского рыболовства или представителями коренных малочисленных народов. "И лишать права перевозить продукт, который добывается, который производится в легальных условиях... это как запретить перевозку яблок садоводам, которые выращивают для собственных нужд", — сказал губернатор. Солодов отметил, что действующий эксперимент по маркировке икры доказал свою эффективность в борьбе с промышленным браконьерством, который маскировался под личные нужды. "Потому что под видом икры для личного потребления осуществлялась промышленная перевозка икры. У нас были случаи, когда отдельно взятый человек для личного потребления перевозил две тонны икры", — привел пример глава региона. При этом он подчеркнул важность сохранения права граждан на перевозку разумных объемов икры. "Мы не должны ущемлять возможности людей перевезти разумный объем икры для собственного потребления. Это должно сохраниться как базовая потребность, как базовые условия жизни в таких регионах, как Камчатка, Сахалин, Приморский край", - сказал Солодов. Губернатор заключил, что полный запрет был бы бессмысленным и вредным решением, которое не устранит проблему браконьерства, но ущемит права законопослушных граждан. Начиная с 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края проводится эксперимент, который устанавливает запрет на авиаперевозку в багаже и (или) ручной клади икры непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на пассажира за один рейс. Основная его цель - пресечение транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах с Камчатки. Срок проведения эксперимента был ограничен до 1 августа 2025 года. В феврале правительство поддержало законопроект о продлении эксперимента до 1 августа 2027 года.

