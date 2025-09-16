https://1prime.ru/20250916/gonkong-862338072.html
Таможня в Гонконге раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег
2025-09-16T14:26+0300
происшествия
финансы
мировая экономика
гонконг
китай
сша
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, общая сумма транзакций превысила 330 миллионов долларов, задержаны четверо подозреваемых, сообщается в пресс-релизе гонконгского правительства. По данным правительства, сотрудники таможни в начале 2025 года обнаружили преступный синдикат и в ходе расследования выяснили, что в течение почти двух лет члены синдиката через три местные компании получали подозрительные деньги. Таможенники провели обыски помещений, изъяли электронные устройства и банковские документы. "Таможня Гонконга провела операцию под кодовым названием "Блестки" в период с 26 августа по 15 сентября, успешно пресекла деятельность местного синдиката по отмыванию денег и арестовала четырех его членов, подозреваемых в использовании нескольких банковских счетов компаний для отмывания средств на сумму 2,6 миллиарда гонконгских долларов (334 миллиона долларов - ред.)", - сказано в заявлении. Отмечается, что на данный момент задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 56 лет по подозрению в отмывании денег, они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Не исключена вероятность новых задержаний, уточняется в заявлении. По данным Таможенного и акцизного департамента Гонконга, последнее крупное дело по отмыванию денег было в начале 2024 года: транснациональный синдикат отмыл 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов США).
гонконг
китай
сша
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Таможня специального административного района КНР (САР) Гонконга раскрыла крупнейшее в 2025 году дело по отмыванию денег, общая сумма транзакций превысила 330 миллионов долларов, задержаны четверо подозреваемых, сообщается в пресс-релизе гонконгского правительства.
По данным правительства, сотрудники таможни в начале 2025 года обнаружили преступный синдикат и в ходе расследования выяснили, что в течение почти двух лет члены синдиката через три местные компании получали подозрительные деньги. Таможенники провели обыски помещений, изъяли электронные устройства и банковские документы.
"Таможня Гонконга провела операцию под кодовым названием "Блестки" в период с 26 августа по 15 сентября, успешно пресекла деятельность местного синдиката по отмыванию денег и арестовала четырех его членов, подозреваемых в использовании нескольких банковских счетов компаний для отмывания средств на сумму 2,6 миллиарда гонконгских долларов (334 миллиона долларов - ред.)", - сказано в заявлении.
Отмечается, что на данный момент задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 56 лет по подозрению в отмывании денег, они были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования. Не исключена вероятность новых задержаний, уточняется в заявлении.
По данным Таможенного и акцизного департамента Гонконга, последнее крупное дело по отмыванию денег было в начале 2024 года: транснациональный синдикат отмыл 14 миллиардов гонконгских долларов (1,8 миллиарда долларов США).
