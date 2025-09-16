Госдума откроет девятую осеннюю сессию

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862319935.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Государственная Дума восьмого созыва во вторник откроет девятую осеннюю сессию, которая продлится до конца декабря, в эту сессию депутаты планируют рассмотреть законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО, а также начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России. Осенняя сессия началась 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты работали в регионах. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Госдума имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию. Первое пленарное заседание сессии во вторник начнется с выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина. Далее будут заслушаны выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. ПОДДЕРЖКА МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ Госдума может в осеннюю сессию принять закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших Государственную итоговую аттестацию (ГИА), с выдачей документа о квалификации, сообщала ранее вице-спикер Виктория Абрамченко. Предполагается, что школьники смогут совмещать профобучение с продолжением школьной программы. Законопроектом предполагается, что ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от 1 до 4. Регионам предлагается дать право бесплатно учить таких ребят за счет своих бюджетов и встраивать их в региональный рынок труда. Абрамченко уточняла, что список профессий и учебных заведений - технических училищ и профильных лицеев определят власти субъектов РФ. Она также предложила ряд возможных вариантов профессий, которые можно включить в список: слесарь, сварщик, крановщик, бурильщик, автомеханик, швея, повар, парикмахер, кондитер, делопроизводитель. Также в эту сессию депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается установить социальные гарантии для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Законопроектом предлагается предоставить матерям-героиням широкий перечень льгот, аналогичный тем, что предусмотрены для Героев России. Среди них - бесплатная медицинская помощь, включая зубопротезирование, путёвки в санатории, первоочередное получение строительных материалов и бесплатное профессиональное обучение. Кроме того, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал РИА Новости, что депутаты подготовили поправку к законопроекту, согласно которой предусматривается расширение страхового стажа при декрете с двумя и более детьми. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027-2028 Традиционно одним из ключевых событий осенней сессии нижней палаты парламента является рассмотрение проекта федерального бюджета РФ. В середине сентября проект бюджета будет рассмотрен правительством России. Как отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития. По словам главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, поступление проекта бюджета на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал, что бюджет на следующие три года должен быть направлен на обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержку военнослужащих и членов их семей, а также на технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, интеграции новых субъектов Российской Федерации. Вместе с федеральным бюджетом, по его словам, Госдума рассмотрит бюджеты внебюджетных фондов на следующую трехлетку. БОРЬБА С ИНОАГЕНТАМИ И ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА РФ В осеннюю сессию комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит работу над усовершенствованием законодательства для защиты суверенитета и безопасности России, сообщал ранее глава комиссии Василий Пискарев. Депутат подчеркивал, что нужно работать над усилением ответственности для иноагентов. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, в России действует самое либеральное законодательство в отношении иноагентов, а наказание для них является одним из самых низких. Также Госдума 25 сентября может рассмотреть во втором чтении проект об усилении уголовного наказания за нарушения законодательства об иноагентах. По словам Пискарева, проектом предлагается устранить громоздкую конструкцию двойной преюдиции, когда иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности. ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА Уже в сентябре Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 22 июля. Его авторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Как ранее сообщил Картаполов РИА Новости, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. БОРЬБА С ВЕЙПАМИ Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил ранее Володин. По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает идею полного запрета продажи вейпов. Депутаты Госдумы в осеннюю сессию начнут работу над этим законопроектом, отмечал в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. ЗАЩИТА ПРАВ БОЙЦОВ СВО И ЛЬГОТЫ Одной из ключевых задач Госдумы является поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких. Володин отмечал, что в этом направлении принято уже 139 законов, работу в сфере поддержки участников СВО депутаты продолжат и в этой сессии. На пленарном заседании во вторник Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. Также в сентябре рассмотрят законопроекты, направленные на дополнительную защиту трудовых прав участников специальной военной операции. Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров. Володин отмечал, что по действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте, иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Но иногда, по его словам, бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию - потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности. Также председатель Госдумы сообщил, что в соответствии с корреспондирующими изменениями такие больничные должны будут оплачиваться.

