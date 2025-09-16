Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании - 16.09.2025
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании
Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T02:00+0300
2025-09-16T02:23+0300
россия
общество
экономика
госдума
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным", - сказала Буцкая. Парламентарий уточнила, что законопроект еще будет дорабатываться, в том числе с привлечением экспертного сообщества. "Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны", - заключила она.
россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Экономика, Госдума
02:00 16.09.2025 (обновлено: 02:23 16.09.2025)
 
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании

В Госдуме подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным", - сказала Буцкая.
Парламентарий уточнила, что законопроект еще будет дорабатываться, в том числе с привлечением экспертного сообщества.
"Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны", - заключила она.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГосдума
 
 
