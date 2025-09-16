В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862320824.html
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным", - сказала Буцкая. Парламентарий уточнила, что законопроект еще будет дорабатываться, в том числе с привлечением экспертного сообщества. "Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны", - заключила она.
