ГД приняла во II чтении проект о применении ПСН в сельской местности
ГД приняла во II чтении проект о применении ПСН в сельской местности
2025-09-16T14:21+0300
экономика
россия
госдума
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на расширение возможностей применения патентной системы налогообложения (ПСН) при осуществлении деятельности банковского платежного агента в сельской местности в регионах, где отсутствуют сельские поселения. Третье чтение запланировано на 17 сентября. Документ разрешает применять ПСН юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, осуществляя розничную торговлю в стационарных магазинах в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов, оказывают также услуги банковских платежных агентов (субагентов). Речь идет о принятии от физлиц наличных денежных средств и внесении их на банковские счета, а также о выдаче им наличных с таких счетов. Сейчас подобная возможность для юрлиц и ИП существует лишь в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений, однако есть регионы, где такие поселения отсутствуют. Закон должен вступить в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. Принятие закона, согласно пояснительной записке, позволит повысить доступность финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, а предпринимателям получить дополнительный доход. "Применение патентной системы, которая отличается простотой и понятностью, позволит им оптимизировать взаимодействие с налоговыми органами, сократить отчетность и сконцентрироваться на развитии своего дела. Это не только вопрос снижения административного барьера, но и серьезный стимул для развития финансовой инфраструктуры на селе", - заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
ГД приняла во II чтении проект о применении ПСН в сельской местности
