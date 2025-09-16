https://1prime.ru/20250916/gosduma-862341359.html

ГД ужесточит ответственность за нарушения в сфере обращения драгметаллов

ГД ужесточит ответственность за нарушения в сфере обращения драгметаллов - 16.09.2025, ПРАЙМ

ГД ужесточит ответственность за нарушения в сфере обращения драгметаллов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T15:34+0300

2025-09-16T15:34+0300

2025-09-16T15:34+0300

общество

госдума

федеральная пробирная палата

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без постановки на спецучет, нарушение правил учета и непредставление или искажение отчетности. Документ внесен правительством РФ. Он устанавливает административную ответственность за повторное совершение правонарушений, выразившихся в ведении деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет, а также в нарушении правил учета драгметаллов, драгкамней и продукции из них и представления отчетности. Сейчас за ведение соответствующей деятельности без постановки на спецучет в Федеральной пробирной палате, когда такая постановка обязательна, штраф для индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 120 тысяч до 140 тысяч. А за нарушение правил учета драгоценных металлов (камней) и продукции из них, непредставление или представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, либо непредставление информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом таких металлов (камней) и изделий из них (ГИИС ДМДК) на всех этапах этого оборота штраф для должностных лиц составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч, для юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч. Законопроект за повторное нарушение, связанное с осуществлением деятельности без постановки на спецучет, устанавливает штраф для ИП в размере от 120 тысяч до 160 тысяч рублей, для юрлиц – от 160 тысяч до 180 тысяч. А за повторное нарушение правил учета непредставление или представление недостоверной отчетности, непредставление информации в ГИИС ДМДК штраф для должностных лиц составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, ИП - от 60 тысяч до 100 тысяч; юрлиц - от 100 тысяч до 120 тысяч. Согласно пояснительной записке, участники оборота драгоценных металлов и драгоценных камней не регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на спецучет, поскольку такая постановка обязывает их представлять отчетность, предусмотренную законодательством. Кроме того, невысокий размер штрафа позволяет нести издержки в обход соблюдения требований законодательства РФ. По данным Федеральной пробирной палаты, по состоянию на 1 мая 2024 года более 7500 потенциальных участников оборота, осуществляющих хозяйственную деятельность в данной сфере, не зарегистрировались в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет.

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862337552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, федеральная пробирная палата