В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже
2025-09-16T16:00+0300
2025-09-16T16:00+0300
2025-09-16T16:00+0300
экономика
госдума
финансы
банки
общество
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать банки добавлять в банковские СМС с кодом подтверждения оплаты подробную информацию о платеже, где будет указана сумма операции и полное название получателя платежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую содержание банковских СМС с кодами подтверждения оплат. В частности, необходимо обязать банки внедрить "антифишинговый формат" сообщений, при котором в тексте будет крупным шрифтом указываться сумма операции и полное название получателя платежа без использования аббревиатур", - сказано в документе. Подчеркивается, что одной из ключевых причин успешных банковских хищений является недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, из-за чего пользователи не всегда могут понять, на какую именно транзакцию приходит запрос подтверждения, и не успевают вовремя заметить возможный обман. "Особенно уязвимы в данной ситуации пенсионеры, уровень цифровой грамотности и доступа к информации у которых зачастую ограничен", - уточняется в документе. По мнению авторов обращения, внедрение предложенной инициативы значительно повысит прозрачность и информативность сообщений, позволит пользователям быстрее определить денежные операции и снизит риск стать жертвой мошенников. Отмечается, что введение подобной системы соответствует поставленным задачам национальных проектов "Цифровая экономика" и "Безопасный интернет", а также повысит безопасность финансовых операций граждан. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность и возможность реализации предложенных изменений, направленных на дополнение банковских СМС с кодами подтверждения подробной и понятной информацией о платеже", - говорится в документе.
