Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/gosduma-862342560.html
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже - 16.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T16:00+0300
2025-09-16T16:00+0300
экономика
госдума
финансы
банки
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать банки добавлять в банковские СМС с кодом подтверждения оплаты подробную информацию о платеже, где будет указана сумма операции и полное название получателя платежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую содержание банковских СМС с кодами подтверждения оплат. В частности, необходимо обязать банки внедрить "антифишинговый формат" сообщений, при котором в тексте будет крупным шрифтом указываться сумма операции и полное название получателя платежа без использования аббревиатур", - сказано в документе. Подчеркивается, что одной из ключевых причин успешных банковских хищений является недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, из-за чего пользователи не всегда могут понять, на какую именно транзакцию приходит запрос подтверждения, и не успевают вовремя заметить возможный обман. "Особенно уязвимы в данной ситуации пенсионеры, уровень цифровой грамотности и доступа к информации у которых зачастую ограничен", - уточняется в документе. По мнению авторов обращения, внедрение предложенной инициативы значительно повысит прозрачность и информативность сообщений, позволит пользователям быстрее определить денежные операции и снизит риск стать жертвой мошенников. Отмечается, что введение подобной системы соответствует поставленным задачам национальных проектов "Цифровая экономика" и "Безопасный интернет", а также повысит безопасность финансовых операций граждан. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность и возможность реализации предложенных изменений, направленных на дополнение банковских СМС с кодами подтверждения подробной и понятной информацией о платеже", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250916/gosduma-862337552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_76178d1af4ae94d6f892e8efb68f2d7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, финансы, банки, общество
Экономика, Госдума, Финансы, Банки, Общество
16:00 16.09.2025
 
В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже

В ГД предложили добавлять в СМС от банков подробную информацию о платеже

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать банки добавлять в банковские СМС с кодом подтверждения оплаты подробную информацию о платеже, где будет указана сумма операции и полное название получателя платежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую содержание банковских СМС с кодами подтверждения оплат. В частности, необходимо обязать банки внедрить "антифишинговый формат" сообщений, при котором в тексте будет крупным шрифтом указываться сумма операции и полное название получателя платежа без использования аббревиатур", - сказано в документе.
Подчеркивается, что одной из ключевых причин успешных банковских хищений является недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, из-за чего пользователи не всегда могут понять, на какую именно транзакцию приходит запрос подтверждения, и не успевают вовремя заметить возможный обман.
"Особенно уязвимы в данной ситуации пенсионеры, уровень цифровой грамотности и доступа к информации у которых зачастую ограничен", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, внедрение предложенной инициативы значительно повысит прозрачность и информативность сообщений, позволит пользователям быстрее определить денежные операции и снизит риск стать жертвой мошенников.
Отмечается, что введение подобной системы соответствует поставленным задачам национальных проектов "Цифровая экономика" и "Безопасный интернет", а также повысит безопасность финансовых операций граждан.
"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность и возможность реализации предложенных изменений, направленных на дополнение банковских СМС с кодами подтверждения подробной и понятной информацией о платеже", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ГД приняла во II чтении проект о применении ПСН в сельской местности
14:21
 
ЭкономикаГосдумаФинансыБанкиОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала