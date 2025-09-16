https://1prime.ru/20250916/gosduma-862342560.html

В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже

В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже - 16.09.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили добавлять в банковские СМС подробную информацию о платеже

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T16:00+0300

2025-09-16T16:00+0300

2025-09-16T16:00+0300

экономика

госдума

финансы

банки

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать банки добавлять в банковские СМС с кодом подтверждения оплаты подробную информацию о платеже, где будет указана сумма операции и полное название получателя платежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую содержание банковских СМС с кодами подтверждения оплат. В частности, необходимо обязать банки внедрить "антифишинговый формат" сообщений, при котором в тексте будет крупным шрифтом указываться сумма операции и полное название получателя платежа без использования аббревиатур", - сказано в документе. Подчеркивается, что одной из ключевых причин успешных банковских хищений является недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, из-за чего пользователи не всегда могут понять, на какую именно транзакцию приходит запрос подтверждения, и не успевают вовремя заметить возможный обман. "Особенно уязвимы в данной ситуации пенсионеры, уровень цифровой грамотности и доступа к информации у которых зачастую ограничен", - уточняется в документе. По мнению авторов обращения, внедрение предложенной инициативы значительно повысит прозрачность и информативность сообщений, позволит пользователям быстрее определить денежные операции и снизит риск стать жертвой мошенников. Отмечается, что введение подобной системы соответствует поставленным задачам национальных проектов "Цифровая экономика" и "Безопасный интернет", а также повысит безопасность финансовых операций граждан. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, оценить целесообразность и возможность реализации предложенных изменений, направленных на дополнение банковских СМС с кодами подтверждения подробной и понятной информацией о платеже", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862337552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, финансы, банки, общество