Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН - 16.09.2025, ПРАЙМ
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН - 16.09.2025, ПРАЙМ
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T20:11+0300
2025-09-16T20:11+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
антониу гутерреш
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862354591_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_23802cb77202fa8606fc5557fa7ff46d.jpg
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
россия, мировая экономика, украина, антониу гутерреш, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Антониу Гутерреш, ООН
20:11 16.09.2025
 
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН

Гутерреш заявил, что надеется на встречу с делегацией России на Генассамблее ООН

© РИА НовостиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНААнтониу ГутеррешООН
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
