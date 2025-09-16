https://1prime.ru/20250916/guterresh-862355168.html
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России на ГА ООН
2025-09-16T20:11+0300
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
