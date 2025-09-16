https://1prime.ru/20250916/guterresh-862357133.html

Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии. "Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации. Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.

