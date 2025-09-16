Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/guterresh-862357133.html
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана - 16.09.2025, ПРАЙМ
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T20:39+0300
2025-09-16T20:39+0300
мировая экономика
иран
антониу гутерреш
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862356966_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_3a68f0d7984d9b346463d9e13cab82d3.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии. "Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации. Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.
https://1prime.ru/20250829/mid-861430610.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862356966_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_52736a5f7275c8d11a262e70f64d126e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, антониу гутерреш, оон
Мировая экономика, ИРАН, Антониу Гутерреш, ООН
20:39 16.09.2025
 
Генсек ООН считает, что можно избежать возврата санкций против Ирана

Гутерреш: Иран может избежать возврата санкций, если выберет путь дипломатии

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии.
"Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации.
Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
29 августа, 11:01
 
Мировая экономикаИРАНАнтониу ГутеррешООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала