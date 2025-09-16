Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гутерреш готов ко встрече с Нетаньяху - 16.09.2025
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что готов ко встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Я буду рад принять премьер-министра Нетаньяху, если он об этом попросит", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
19:57 16.09.2025
 
Гутерреш готов ко встрече с Нетаньяху

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что готов ко встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Я буду рад принять премьер-министра Нетаньяху, если он об этом попросит", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
