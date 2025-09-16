https://1prime.ru/20250916/gutterresh-862354366.html
Гутерреш готов ко встрече с Нетаньяху
2025-09-16T19:57+0300
ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что готов ко встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Я буду рад принять премьер-министра Нетаньяху, если он об этом попросит", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
