Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/indeksy-862337100.html
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник - 16.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник
Фондовые индексы Франции и Германии снижаются во вторник публикации данных о безработице в Великобритании в преддверии заседания британского центробанка,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T13:47+0300
2025-09-16T13:47+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/08/841350853_0:215:2049:1367_1920x0_80_0_0_2dc71d76deab142c813ca5f262325a94.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снижаются во вторник публикации данных о безработице в Великобритании в преддверии заседания британского центробанка, следует из данных торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,26%, до 9 252,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 894,97 пункта, немецкий DAX - на 0,33%, до 23 654,68 пункта. Ранее во вторник бюро национальной статистики Великобритании опубликовал данные о рынке труда в стране. Так, безработица в мае-июле сохранилась на уровне апреля-июня в 4,7%. А среднее число безработных старше 16 лет в стране составило 1,674 миллиона человек, увеличившись на 34 тысячи по сравнению с показателем за февраль-апрель и на 194 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги очередного заседания британского центробанка ("банка Англии") станут известны в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых. "Данные, вышедшие сегодня, вряд ли помогут ослабить опасения Банка Англии по поводу рисков повышения инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Capital Economics Эшли Вебб (Ashley Webb). Также во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии, в сентябре он поднялся до 37,3 пункта с 34,7 пункта в августе, при этом индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 76,4 пункта с минус 68,6 пункта месяцем ранее. Акции Unilever в Германии снижаются в цене на 1,35% после того, как компания объявила о назначении Шриниваса Патака (Srinivas Phatak) исполняющим обязанности главного финансового директора компании.
https://1prime.ru/20250916/atr-862335632.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/08/841350853_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_06eb065cf675d8eaa88817f9e940db27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
13:47 16.09.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статистики рынка труда Великобритании

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Франкфуртская фондовая биржа, Германия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снижаются во вторник публикации данных о безработице в Великобритании в преддверии заседания британского центробанка, следует из данных торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,26%, до 9 252,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 894,97 пункта, немецкий DAX - на 0,33%, до 23 654,68 пункта.
Ранее во вторник бюро национальной статистики Великобритании опубликовал данные о рынке труда в стране. Так, безработица в мае-июле сохранилась на уровне апреля-июня в 4,7%. А среднее число безработных старше 16 лет в стране составило 1,674 миллиона человек, увеличившись на 34 тысячи по сравнению с показателем за февраль-апрель и на 194 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Итоги очередного заседания британского центробанка ("банка Англии") станут известны в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых.
"Данные, вышедшие сегодня, вряд ли помогут ослабить опасения Банка Англии по поводу рисков повышения инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Capital Economics Эшли Вебб (Ashley Webb).
Также во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии, в сентябре он поднялся до 37,3 пункта с 34,7 пункта в августе, при этом индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 76,4 пункта с минус 68,6 пункта месяцем ранее.
Акции Unilever в Германии снижаются в цене на 1,35% после того, как компания объявила о назначении Шриниваса Патака (Srinivas Phatak) исполняющим обязанности главного финансового директора компании.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник в основном ростом
13:10
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала