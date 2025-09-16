https://1prime.ru/20250916/indeksy-862337100.html

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

Фондовые индексы Европы снижаются во вторник

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снижаются во вторник публикации данных о безработице в Великобритании в преддверии заседания британского центробанка, следует из данных торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,26%, до 9 252,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,02%, до 7 894,97 пункта, немецкий DAX - на 0,33%, до 23 654,68 пункта. Ранее во вторник бюро национальной статистики Великобритании опубликовал данные о рынке труда в стране. Так, безработица в мае-июле сохранилась на уровне апреля-июня в 4,7%. А среднее число безработных старше 16 лет в стране составило 1,674 миллиона человек, увеличившись на 34 тысячи по сравнению с показателем за февраль-апрель и на 194 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги очередного заседания британского центробанка ("банка Англии") станут известны в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых. "Данные, вышедшие сегодня, вряд ли помогут ослабить опасения Банка Англии по поводу рисков повышения инфляции", - цитирует агентство Блумберг аналитика Capital Economics Эшли Вебб (Ashley Webb). Также во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии, в сентябре он поднялся до 37,3 пункта с 34,7 пункта в августе, при этом индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 76,4 пункта с минус 68,6 пункта месяцем ранее. Акции Unilever в Германии снижаются в цене на 1,35% после того, как компания объявила о назначении Шриниваса Патака (Srinivas Phatak) исполняющим обязанности главного финансового директора компании.

