Фондовые индексы Европы снизились во вторник

Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в минусе на 1-2% после снижения в банковском секторе, свидетельствуют данные бирж. | 16.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника в минусе на 1-2% после снижения в банковском секторе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,88% - до 9 195,66 пункта, французский CAC 40 - на 1%, до 7 818,22 пункта, немецкий DAX - на 1,77%, до 23 329,24 пункта. Давление на европейские индексы оказало снижение акций европейских банков перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, бумаги Barclays подешевели на 2,6%, Commerzbank - на 4,1%, Deutsche Bank - на 3,5%, Societe Generale - на 3,6%. Во вторник также была опубликована европейская макростатистика. Так, объем промышленного производства в странах европейского валютного блока в июле вырос в годовом выражении сильнее ожиданий - на 1,8%. По отношению к июню показатель увеличился на 0,3% при прогнозе роста на 0,4%. Кроме того, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре поднялся до 37,3 пункта с 34,7 пункта в августе, в то время как ожидалось снижение значения. Безработица в Великобритании в мае-июле сохранилась на уровне апреля-июня в 4,7%, что совпало с прогнозами аналитика.

