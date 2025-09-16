https://1prime.ru/20250916/indija-862322846.html

Индия может присоединиться к модулю пятого потока "Муравьев-Амурский 2030"

Индия может присоединиться к модулю пятого потока "Муравьев-Амурский 2030" - 16.09.2025, ПРАЙМ

Индия может присоединиться к модулю пятого потока "Муравьев-Амурский 2030"

Индия может присоединиться к международному модулю пятого потока программы "Муравьев-Амурский 2030" в 2026 году, такая возможность не исключена, такое мнение в... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T05:30+0300

2025-09-16T05:30+0300

2025-09-16T05:30+0300

технологии

экономика

россия

индия

дальний восток

владивосток

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862322846.jpg?1757989858

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - ПРАЙМ. Индия может присоединиться к международному модулю пятого потока программы "Муравьев-Амурский 2030" в 2026 году, такая возможность не исключена, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. "Не исключено, скажем так", - сказал Маслов на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, сможет ли Индия присоединиться к международному модулю пятого потока программы "Муравьев-Амурский 2030" в 2026 году. По его мнению, присоединение Индии к этой программе может дать Дальнему Востоку развитие во многих областях. "Во-первых, это энергетическое сотрудничество в развитии, во-вторых, это сотрудничество в области микропроцессоров, потому что Индия сейчас очень много выделяет и уделяет этому внимание... Я думаю, что речь должна идти уже о следующем годе, потому что в этом году был подписан целый ряд соглашений с Индией. Мы видим вообще серьезные изменения внешнеполитической концепции Индии. Все, конечно, на Востоке делается неторопливо, но, я думаю, что следующий год будет началом многих новых проектов", - отметил Маслов. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе X Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре сообщал, что программа "Муравьев-Амурский 2030" очень востребована, конкурс на четвертый поток составляет 96 человек на место. Он также рассказал, что она дает возможность выпускникам наладить зарубежные связи, напомнив, что два года проходит модуль в Китайской Народной Республике - в Шэньчжэне, Гуанчжоу, Шанхае и в Хэйхэ. Глава Минвостокразвития подчеркнул, что международные модули программы будут развиваться. "Муравьев-Амурский 2030" - программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Программа реализуется Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал распространение программы на арктические территории. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

индия

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, индия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития