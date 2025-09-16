Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов - 16.09.2025, ПРАЙМ
Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов
экономика
банк россии
финансы
банки
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит совершенствование механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассмотрев возможность его открытия через операторов финансовых платформ, а также расширение списка доходов, доступных для вывода с ИИС, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов" Центробанка. "Продолжится совершенствование механизма ИИС. Чтобы диверсифицировать доступные для приобретения финансовые инструменты, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ", - говорится в проекте. "Кроме того, в дополнение к появившейся с 2025 года возможности выводить дивиденды по акциям будет оценена возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу", - добавляется там. Третий тип ИИС - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.
банк россии, финансы, банки
Экономика, Банк России, Финансы, Банки
14:36 16.09.2025
 
Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов

ЦБ оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестиционных счетов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит совершенствование механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассмотрев возможность его открытия через операторов финансовых платформ, а также расширение списка доходов, доступных для вывода с ИИС, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов" Центробанка.
"Продолжится совершенствование механизма ИИС. Чтобы диверсифицировать доступные для приобретения финансовые инструменты, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ", - говорится в проекте.
"Кроме того, в дополнение к появившейся с 2025 года возможности выводить дивиденды по акциям будет оценена возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу", - добавляется там.
Третий тип ИИС - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 17 по 23 сентября
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанки
 
 
