https://1prime.ru/20250916/investschet-862339224.html

Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов

Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов - 16.09.2025, ПРАЙМ

Банк России оценит совершенствование механизма индивидуальных инвестсчетов

Банк России оценит совершенствование механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассмотрев возможность его открытия через операторов финансовых... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T14:36+0300

2025-09-16T14:36+0300

2025-09-16T14:36+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России оценит совершенствование механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС), рассмотрев возможность его открытия через операторов финансовых платформ, а также расширение списка доходов, доступных для вывода с ИИС, следует из проекта "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов" Центробанка. "Продолжится совершенствование механизма ИИС. Чтобы диверсифицировать доступные для приобретения финансовые инструменты, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ", - говорится в проекте. "Кроме того, в дополнение к появившейся с 2025 года возможности выводить дивиденды по акциям будет оценена возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу", - добавляется там. Третий тип ИИС - это ИИС с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа - без ограничений суммы вложений и на срок от пяти до 10 лет в зависимости от года заключения договора. При этом теперь каждый инвестор может иметь до трех таких счетов.

https://1prime.ru/20250916/likvidnost-862330632.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки